Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта В Севилье только что родившую женщину разрубило лифтом. Как рассказывают европейские СМИ, в этот день медики решили перевести пациентку после родов со второго этажа на третий. Когда ее на коляске наполовину вкатили в лифт, двери неожиданно захлопнулись, и конструкция начала …