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Материалы по теме:

Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

19 августа работникам нью-йоркского метро пришлось разбираться с необычным курьёзом. В подземке пришлось остановить движение из-за выбежавших на рельсы двоих козлов. Животных заметили на линии N в Бруклине.

Сотрудникам метро пришлось немало побегать. Козлы два часа носились по рельсам, 
21 августа 2018, 10:31
В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»

В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»

Самарчанка Елена Прицкер поведала в соцсети "ВКонтакте", что в доме-кукурузе на Ленина/Осипенко едва не случилась трагедия из-за сломанного лифта. Могли погибнуть 6 человек, в том числе трое детей. "Поднявшись вверх, лифт начал неожиданно падать вниз и остановился на непонятном 
4 июля 2018, 06:10
По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

В новогоднюю ночь в Самаре сотрудникам городских аварийных служб и спасателям отдохнуть не получилось. Отдыхающие горожане напомнили о себе всего через несколько часов после боя кремлёвских курантов.

Примерно в 5:30 утра разгорелся нешуточный пожар в лифте одного из домов 
1 января 2018, 06:08
Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

В Севилье только что родившую женщину разрубило лифтом. Как рассказывают европейские СМИ, в этот день медики решили перевести пациентку после родов со второго этажа на третий. Когда ее на коляске наполовину вкатили в лифт, двери неожиданно захлопнулись, и конструкция начала 

21 августа 2017, 12:41
В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В КНР сообщили о запуске самого быстрого в мире лифта. Он может подняться на 530-й этаж небоскреба всего за 25 секунд.
Новинку создали в финансовом центре CTF Finance Center в южной китайской провинции Гуанчжоу. Работу над суперсовременным лифтом вели японские 

5 июня 2017, 09:06
Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке

Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке

Ученые установили, что эпидемия ВИЧ пришла в Соединенные Штаты в начале 1970 годов через Нью-Йорк. Так утверждают специалисты из Университета Аризоны. Они опровергли версию о том, что вирус иммунодефицита человека принес в страну Гаэтан Дюга – бортпроводник компании Air Canada.

27 октября 2016, 11:10
Ученые предсказали затопление Нью-Йорка

Ученые предсказали затопление Нью-Йорка

Американские ученые утверждают, что через 100 лет Нью-Йорк может скрыться под водой. Уже в ближайшее время город будет подвергаться наводнениям в три раза чаще, а вода станет подниматься на 2,7 метра.
Причиной всех опасных явлений ученые называют повышение морского уровня 

11 октября 2016, 07:41
В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки

В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки

В Нью-Йорке была демонтирована статуя Владимира Ленина. На протяжении 20 лет памятник украшал крышу многоэтажки на Манхэттене, превратившись в местную достопримечательность.
Кому именно помешал вождь мирового пролетариата, остается загадкой. Впрочем, по данным местных СМИ, недавно здание поменяло владельца, сумма сделки 

21 сентября 2016, 05:40
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