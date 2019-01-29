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Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке
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21 августа 2018, 10:31
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В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»
Самарчанка Елена Прицкер поведала в соцсети "ВКонтакте", что в доме-кукурузе на Ленина/Осипенко едва не случилась трагедия из-за сломанного лифта. Могли погибнуть 6 человек, в том числе трое детей. "Поднявшись вверх, лифт начал неожиданно падать вниз и остановился на непонятном …
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4 июля 2018, 06:10
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По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт
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1 января 2018, 06:08
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Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта
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21 августа 2017, 12:41
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В Китае запустили самый быстрый в мире лифт
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5 июня 2017, 09:06
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Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке
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27 октября 2016, 11:10
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Ученые предсказали затопление Нью-Йорка
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11 октября 2016, 07:41
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В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки
В Нью-Йорке была демонтирована статуя Владимира Ленина. На протяжении 20 лет памятник украшал крышу многоэтажки на Манхэттене, превратившись в местную достопримечательность.
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21 сентября 2016, 05:40
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