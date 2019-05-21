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Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
 
- Все приобретенные билеты действительны, - сообщают организаторы. Рэпер планирует исполнить 
20 мая 2019, 09:40
Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к серии выступлений. На лучших площадках страны коллектив представит свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в присутствии 60 тысяч зрителей.

29 мая музыканты выступят на 
7 мая 2019, 10:01
В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге

В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге

Некоторое время назад врачи в Торонто провели уникальную операцию. К ним привезли скрипачку, которой стало плохо во время концерта. У нее диагностировали операбельную опухоль. Правда, для того, чтобы ее удалить максимально безопасно для пациентки, та должна была оставаться в полном 
26 апреля 2019, 11:28
Польские учителя объявили забастовку

Польские учителя объявили забастовку

Польские учителя объявили о начале массовой забастовки. В понедельник многие педагоги не вышли на работу. Причиной таких действий стало недовольство зарплатой. Преподавательские профсоюзы требуют от правительства повышения жалования на 1000 злотых (примерно 263 доллара) в месяц, сообщает РИА «Новости».
8 апреля 2019, 02:56
В Швеции вышла пластинка со звуками растворяющихся в воде таблеток

В Швеции вышла пластинка со звуками растворяющихся в воде таблеток

В Швеции вышла очень необычная виниловая пластинка. Художник из Мальмё Александер Хёглунд  решил сделать «альбом», на котором записал 10 дорожек со звуками растворяющихся в воде таблеток. По замыслу автора, они должны вызывать у слушателей различные ассоциации.

"Здесь присутствует юмор, 
2 апреля 2019, 01:28
В польские магазины завезли бананы с кокаином

В польские магазины завезли бананы с кокаином

Криминальный «бонус» обнаружился в коробках с бананами, которые на днях завезли в польские продуктовые магазины. Под фруктами оказались спрятаны пакеты с кокаином. Общая масса наркотика, который прибыл в страну из Эквадора, составил 170 килограммов.

Опасные коробки были выявлены в 
26 ноября 2018, 02:44
Поляк очнулся в морге и отправился «гулять» на вечеринку

Поляк очнулся в морге и отправился «гулять» на вечеринку

Неприятным сюрпризом обернулась вечеринка для жителя Польши пана Кшиштофа. В кокой-то момент он потерял сознание, а очнулся в морге, в ящике для хранения трупов. Придя в себя, он немедленно выбрался из своего «прибежища» и попросил у сотрудников учреждения одеяла. О 

18 сентября 2018, 01:59
Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Непростая ситуация сложилась в польском городе Камень-Поморски. Все местные полицейские в полном составе ушли на больничные. Это связано с тем, что в отделениях сложилась острая нехватка сотрудников. Кроме того, летом многие ушли в отпуска. В итоге, на тех, кто остался 
13 августа 2018, 09:11
Жителей Дрездена эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

Жителей Дрездена эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

В среду, 23 мая, 8700 жителей Дрездена эвакуировали из-за опасной находки - бомбы времен Второй мировой войны. 250-килограммовый снаряд был обнаружен в районе центрального вокзала Дрездена. Сейчас его обезвреживанием занимаются саперы.

Напомним, что Дрезден в феврале 1945 года подвергся 
23 мая 2018, 07:42
Российские ученые обнаружили в Арктике секретную базу нацистов времен Второй мировой

Российские ученые обнаружили в Арктике секретную базу нацистов времен Второй мировой

Российские ученые нашли в Арктике прежде неизвестную метеорологическую базу нацистов. Секретный объект находится на Земле Александры в 1000 км от Северного полюса. Об этом рассказывается на страницах Daily Express.
Как информирует издание, в развалинах бункера были обнаружены свыше 500 артефактов 

24 октября 2016, 04:23
В Самаре отметили 70-летие окончания Второй мировой войны

В Самаре отметили 70-летие окончания Второй мировой войны

2 сентября исполнилось ровно 70 лет с момента окончания Второй мировой войны. Именно в этот день капитулировала Япония. Напомним, советские войска уже после окончания Великой Отечественной принимали активное участие в боях на Дальнем Востоке и внесли неоценимый вклад в победу 
3 сентября 2015, 09:57
Пропавший в Польше «золотой» поезд Третьего рейха обнаружен в подземном тоннеле

Пропавший в Польше «золотой» поезд Третьего рейха обнаружен в подземном тоннеле

Факт некой «находки», обнаруженной в тоннелях Нижней Селезии и представляющей собой историческую ценность, подтвердили польские власти. Соответствующее заявление сделано заместителем мэра города Валбжих. Вероятно, речь идет о поезде Третьего рейха, который перевозил золото нацистов и со времен Второй мировой войны 
27 августа 2015, 09:40
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