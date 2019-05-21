На днях в польском городе Гданьск произошел инцидент. Во время акции в местном музее Второй мировой войны артист Петр Косевский начал исполнять песню «Темная ночь». Спустя некоторое время, директор музея потребовал от музыкантов прекратить играть. Он назвал песню «большевистской» и потребовал ее не исполнять.
Петр Косевский пояснил, что с помощью песни Марка Бернеса он хотел объединить поляков. После того как музыканты возмутились решением главы музея, тот потребовал от них покинуть здание.
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