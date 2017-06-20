Одного из наиболее опасных и разыскиваемых итальянских мафиози задержали в Польше. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По сведениям представителей силовых структур, члена итальянской каморры Антонио С. задержали сотрудники Центрального следственного бюро. Человек, ордер на арест которого был выписан уже давно, скрывался в Прикарпатье.
Криминальный лидер осуществлял свою противоправную деятельность в составе преступного клана "Контини". Шесть лет назад служители Фемиды из Неаполя приговорили его к 11 годам заключения за международную торговлю наркотиками и активное участие в мафиозных структурах.
|
В Самаре прошли массовые задержания иностранцев
Самарские силовики задержали 57 человек – все граждане иностранных государств. Операцию провели на овощебазе №3, которая расположена в Кировском районе на улице Олимпийской.
«Установлено, что при осуществлении коммерческой деятельности использовался труд иностранных граждан, в том числе не имеющих законных оснований для …
|
13 июня 2017, 09:55
|
Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука
Видео задержания главы самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова появилось в Сети. Правда, без звука.
|
6 июня 2017, 02:51
|
Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса
В Тольятти при получении полумиллиона рублей задержана женщина-адвокат, которая обещала супруге подсудимого наркоторговца решить вопрос о смягчении приговора. С поличным защитницу-обманщицу взяли в ходе оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками управления ФСБ по Самарской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности женщины-юриста. Материалы …
|
31 мая 2017, 09:17
|
Следственный комитет опровергает задержание подозреваемого в похищении самарского бизнесмена
|
29 мая 2017, 07:00
|
Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания
Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях …
|
3 апреля 2017, 07:21
|
Одного из самых опасных мафиози Европы арестовали в Италии
|
22 марта 2017, 03:28
|
В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам
|
19 января 2017, 04:58
|
В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений
Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
|
13 января 2017, 04:46
|
В Мексике обнаружили два тайных тоннеля, ведущих в Калифорнию
Два тайных тоннеля нашли в Мексике сотрудники правоохранительных органов. Подземные переходы использовались членами организованной преступной группировки для транспортировки наркотиков и оружия в Калифорнию. В постройке этих ходов полиция обвиняет главу преступного синдиката «Синалоа» Хоакина Гусмана. Именно его банда занималась отправкой …
|
14 декабря 2016, 01:27
|
У мафиози в Италии нашли две украденные картины Ван Гога
|
30 сентября 2016, 05:12
|
Самую дешевую валюту в мире назвали экономисты Deutsche Bank
Deutsche Bank распространил информацию, что наиболее «дешевой» валютой в настоящее время, по суждению германских экспертов, считается польский злотый. Специалисты говорят, что он недооценен примерно на 10%. В перспективе, утверждают аналитики, его рост обещает быть стабильным, но на данный момент злотый …
|
23 мая 2016, 02:31
|
На пляж в Бруклине вынесло тело мужчины с зацементированными ногами
|
6 мая 2016, 11:41
|
В Польше в аэропорту Модлин проведена эвакуация
Накануне в аэропорту Модлин (Варшава, Польша) была проведена эвакуация. Известно, что спецслужбы работали в пассажирском терминале. Восемь часов назад появилась информация о завершении проверки.
«Никакой угрозы не выявлено», - написала в своем микроблоге в соцсети пресс-секретарь аэропорта Магдалена Боярска.
|
28 марта 2016, 10:46
|
Пропавший в Польше «золотой» поезд Третьего рейха обнаружен в подземном тоннеле
Факт некой «находки», обнаруженной в тоннелях Нижней Селезии и представляющей собой историческую ценность, подтвердили польские власти. Соответствующее заявление сделано заместителем мэра города Валбжих. Вероятно, речь идет о поезде Третьего рейха, который перевозил золото нацистов и со времен Второй мировой войны …
|
27 августа 2015, 09:40
|
СМИ: поезд с золотом нацистской Германии, вероятно, обнаружен в Польше
|
20 августа 2015, 04:26