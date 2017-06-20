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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре прошли массовые задержания иностранцев

В Самаре прошли массовые задержания иностранцев

Самарские силовики задержали 57 человек – все граждане иностранных государств.  Операцию провели на овощебазе №3, которая расположена в Кировском районе на улице Олимпийской.

«Установлено, что при осуществлении коммерческой деятельности использовался труд иностранных граждан, в том числе не имеющих законных оснований для 

13 июня 2017, 09:55
Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

Видео задержания главы самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова появилось в Сети. Правда, без звука.
Как уже сообщала «ТЕРРА», руководитель самарского городского департамента градостроительства Сергей Рубаков проведет два месяца под домашним арестом. Такую меру пресечения в этот понедельник, 5 июня, ему 

6 июня 2017, 02:51
Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса

Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса

В Тольятти при получении полумиллиона рублей задержана женщина-адвокат, которая обещала супруге подсудимого наркоторговца решить вопрос о смягчении приговора. С поличным защитницу-обманщицу взяли в ходе оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками управления ФСБ по Самарской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности женщины-юриста. Материалы 

31 мая 2017, 09:17
Следственный комитет опровергает задержание подозреваемого в похищении самарского бизнесмена

Следственный комитет опровергает задержание подозреваемого в похищении самарского бизнесмена

Речь идет о похищении самарского предпринимателя Танеева и вымогательстве с его брата выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, Александр Курочкин совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. Мужчины вместе с бизнесменом распивали спиртное в кафе 

29 мая 2017, 07:00
Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях 

3 апреля 2017, 07:21
Одного из самых опасных мафиози Европы арестовали в Италии

Одного из самых опасных мафиози Европы арестовали в Италии

Босс калабрийской мафии Санто Воттари арестован в Италии. Об этом 22 марта сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на агентство ANSA.
Лидеру криминального сообщества 45 лет, он был в международном розыске и скрывался от силовых структур на протяжении десяти последних лет. 

22 марта 2017, 03:28
В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам

В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам

Перевоспитание преступников трудом в России введено с 1 января 2017 года. Исправительный центр открыт при ИК-10 в поселке Волжский. Приговоренные к принудительным работам мужчины будут жить по четыре человека в комнате, женщины - по два человека. В каждой комнате есть 

19 января 2017, 04:58
В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
Раскрыто 

13 января 2017, 04:46
В Мексике обнаружили два тайных тоннеля, ведущих в Калифорнию

В Мексике обнаружили два тайных тоннеля, ведущих в Калифорнию

Два тайных тоннеля нашли в Мексике сотрудники правоохранительных органов. Подземные переходы использовались членами организованной преступной группировки для транспортировки наркотиков и оружия в Калифорнию. В постройке этих ходов полиция обвиняет главу преступного синдиката «Синалоа» Хоакина Гусмана. Именно его банда занималась отправкой 

14 декабря 2016, 01:27
У мафиози в Италии нашли две украденные картины Ван Гога

У мафиози в Италии нашли две украденные картины Ван Гога

Два похищенных полотна нидерландского живописца Винсента Ван Гога найдены итальянскими сотрудниками правоохранительных органов в Неаполе. Речь идет о картинах «Вид на море у Схевенингена» и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене». Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на 

30 сентября 2016, 05:12
Самую дешевую валюту в мире назвали экономисты Deutsche Bank

Самую дешевую валюту в мире назвали экономисты Deutsche Bank

Deutsche Bank распространил информацию, что наиболее «дешевой» валютой в настоящее время, по суждению германских экспертов, считается польский злотый. Специалисты говорят, что он недооценен примерно на 10%. В перспективе, утверждают аналитики, его рост обещает быть стабильным, но на данный момент злотый 

23 мая 2016, 02:31
На пляж в Бруклине вынесло тело мужчины с зацементированными ногами

На пляж в Бруклине вынесло тело мужчины с зацементированными ногами

В Нью-Йорке на берег популярного пляжа в Бруклине волны вынесли тело мужчины, ноги которого были замурованы в ведре с цементом. По данным Sky News, останки принадлежат, предположительно, 28-летнему Петеру Мартинезу. Его тело опознали по татуировкам. Голова погибшего была обмотана целлофаном…

6 мая 2016, 11:41
В Польше в аэропорту Модлин проведена эвакуация

В Польше в аэропорту Модлин проведена эвакуация

Накануне в аэропорту Модлин (Варшава, Польша) была проведена эвакуация. Известно, что спецслужбы работали в пассажирском терминале. Восемь часов назад появилась информация о завершении проверки.

«Никакой угрозы не выявлено», - написала в своем микроблоге в соцсети пресс-секретарь аэропорта Магдалена Боярска.
28 марта 2016, 10:46
Пропавший в Польше «золотой» поезд Третьего рейха обнаружен в подземном тоннеле

Пропавший в Польше «золотой» поезд Третьего рейха обнаружен в подземном тоннеле

Факт некой «находки», обнаруженной в тоннелях Нижней Селезии и представляющей собой историческую ценность, подтвердили польские власти. Соответствующее заявление сделано заместителем мэра города Валбжих. Вероятно, речь идет о поезде Третьего рейха, который перевозил золото нацистов и со времен Второй мировой войны 
27 августа 2015, 09:40
СМИ: поезд с золотом нацистской Германии, вероятно, обнаружен в Польше

СМИ: поезд с золотом нацистской Германии, вероятно, обнаружен в Польше

Двое мужчин (один из них гражданин Польши, второй - гражданин Германии) обнаружили в Польше поезд времен ВОВ. В нем лежит много золота, предположительно до 300 тонн, драгоценностей и оружия. Однако кладоискатели требуют 10% от общей стоимости находящегося в составе за 
20 августа 2015, 04:26
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