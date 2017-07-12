Столкновение пяти пассажирских самолетов с полными баками топлива могло случиться в аэропорту Сан-Франциско. Благодаря грамотным действиям диспетчера была предотвращена крупнейшая авиакатастрофу в мировой истории.
Инцидент произошел несколько дней назад, и только сегодня это известие получило широкий международный резонанс. Пилот лайнера авиакомпании Air Canada при посадке неверно направил самолет на рулежную дорожку, где были готовы к взлету четыре воздушных судна.
Авиадиспетчер, оперативно оценив ситуацию и поняв меру грозящей опасности, успел предупредить пилота. В последние мгновения летчик смог уйти на второй круг. В результате инцидента никто не пострадал.
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