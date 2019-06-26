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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе
Министерство здравоохранения России поддержало запрет на курение кальянов в кафе и барах. Представители ведомства говорят, что, по результатам научных исследований, курение кальяна опасно для человека - оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Также для …
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31 мая 2019, 12:01
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24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя
24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.
Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:
Волжский проспект от Студенческого переулка …
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20 мая 2019, 03:25
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Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных
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10 октября 2018, 04:25
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В части Самарской области запретят продажу алкоголя
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19 июля 2018, 11:10
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В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов
Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и …
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29 января 2018, 06:55
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Не торгуясь: Семья мигрантов из-за ошибки с налогами купила улицу в Сан-Франциско
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9 августа 2017, 10:19
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Из Самары гонят дым: за кальяны и электросигареты начнут штрафовать
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30 мая 2017, 03:14
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Пар подорожал вдвое
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27 января 2017, 05:27
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В Самарской области подросток и его друзья ограбили магазин электронных сигарет
К ограблению магазина электронных сигарет в Самарской области по версии правоохранителей причастны подростки. Преступление было совершено в Жигулевске. Подозреваемые задержаны, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В городской отдел полиции обратился 39-летний мужчина. Он сообщил, что его магазин ограбили. …
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7 октября 2016, 02:51
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В Сан-Франциско съемочную группу обворовали во время прямого эфира
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9 июля 2015, 03:08
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В 2020 году появится первый в мире плавучий город
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14 апреля 2015, 02:24
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Собака по кличке Фрида на 1 день заняла пост мэра Сан-Франциско
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19 ноября 2014, 05:21
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