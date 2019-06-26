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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

Министерство здравоохранения России поддержало запрет на курение кальянов в кафе и барах. Представители ведомства говорят, что, по результатам научных исследований, курение кальяна опасно для человека - оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Также для 
31 мая 2019, 12:01
24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:

Волжский проспект от Студенческого переулка 

20 мая 2019, 03:25
Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

В Самарской области хотят запретить заводить экзотических животных, а также держать дома много кошек и собак. С таким поручением общественная комиссия Губдумы по вопросам охоты и рыболовства планирует выйти к комитету по сельскому хозяйству и продовольствию. По мнению депутатов, нужно 

10 октября 2018, 04:25
В части Самарской области запретят продажу алкоголя

В части Самарской области запретят продажу алкоголя

С 26 июля по 4 августа в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2018». В связи с этим, на территориях, расположенных в окрестностях площадки его проведения будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся следующих мест:

– поселок Прибрежный: ул. Звездная 

19 июля 2018, 11:10
В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и 

29 января 2018, 06:55
Не торгуясь: Семья мигрантов из-за ошибки с налогами купила улицу в Сан-Франциско

Не торгуясь: Семья мигрантов из-за ошибки с налогами купила улицу в Сан-Франциско

В Сан-Франциско целая улица была продана супругам-мигрантам из КНР. Тина Лэм и Майкл Чен получили в собственность престижный квартал Presidio Terrace с дорогами и тротуарами из-за ошибки с налогами.
Как поясняют американские информагентства, часть этого квартала выставили на торги из-за 

9 августа 2017, 10:19
Из Самары гонят дым: за кальяны и электросигареты начнут штрафовать

Из Самары гонят дым: за кальяны и электросигареты начнут штрафовать

Любителей кальянов и электронных сигарет уже до осени могут приравнять к курильщикам табака. Как следствие - значительно ограничить их права, вплоть до запрета дымить в кафе и барах. С такой инициативой в Госдуму вышли парламентарии Самарской области. О свежих тенденциях 

30 мая 2017, 03:14
Пар подорожал вдвое

Пар подорожал вдвое

В России введен акциз на электронные сигареты и сопутствующие товары. По расчетам Министерства финансов новый налог должен приносить в бюджет до 10 миллиардов рублей в год. По факту казну, естественно, пополнят потребители вошедших в моду девайсов. В стране уже более 

27 января 2017, 05:27
В Самарской области подросток и его друзья ограбили магазин электронных сигарет

В Самарской области подросток и его друзья ограбили магазин электронных сигарет

К ограблению магазина электронных сигарет в Самарской области по версии правоохранителей причастны подростки. Преступление было совершено в Жигулевске. Подозреваемые задержаны, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В городской отдел полиции обратился 39-летний мужчина. Он сообщил, что его магазин ограбили. 

7 октября 2016, 02:51
В Сан-Франциско съемочную группу обворовали во время прямого эфира

В Сан-Франциско съемочную группу обворовали во время прямого эфира

На прошлой неделе журналисты телеканала KTVU делали сюжет об убийстве в Сан-Франциско, во время которого были ограблены. Неизвестный в черной маске под угрозой выстрела из пистолета отобрал у оператора камеру и штатив, а у фотографа – фотокамеру. После этого злоумышленник 
9 июля 2015, 03:08
В 2020 году появится первый в мире плавучий город

В 2020 году появится первый в мире плавучий город

У него будет своя власть, экономика и налоги. Построить город задумали американцы из сан-францисского Института морских поселений. Сейчас в Интернете обсуждаются проекты такого искусственного «острова» и идет сбор денег на его создание. Предполагается, что на плавучих блоках построят жилые дома, 
14 апреля 2015, 02:24
Собака по кличке Фрида на 1 день заняла пост мэра Сан-Франциско

Собака по кличке Фрида на 1 день заняла пост мэра Сан-Франциско

Фрида – собака породы чихуахуа пробудет на посту мэра Сан-Франциско 1 день. Животное стало высокопоставленным чиновником в рамках кампании по поддержке городского приюта для животных, сообщает Reuters.
Хозяин собаки выиграл аукцион и заплатил за это 5 тыс. долларов. Фрида посетит 

19 ноября 2014, 05:21
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