К ограблению магазина электронных сигарет в Самарской области по версии правоохранителей причастны подростки. Преступление было совершено в Жигулевске. Подозреваемые задержаны, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В городской отдел полиции обратился 39-летний мужчина. Он сообщил, что его магазин ограбили. …