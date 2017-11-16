В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.

В частности, ведомство хочет категорически …