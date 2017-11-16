Английский таблоид Mirror обнародовал уникальные кадры, которые удалили при монтаже из легендарной картины «Титаник». В частности, речь идет о сцене, когда главная героиня покидает лодку и оказывается на палубе судна, приплывшего по тревожному сигналу. На борту на тот момент уже был ряд уцелевших путешественников.
Как поясняется, режиссер одной из самых известных и дорогостоящих картин в истории кинематографа Джеймс Кэмерон был вынужден вырезать эти кадры по просьбе компании Paramount, которая решила уменьшить хронометраж.
Как известно, «Титаник» появился в прокате ровно 20 лет назад и долго удерживал пальму первенства в списке самых кассовых фильмов, собрав 2 млрд 186 млн долларов. В дальнейшем режиссер превзошел свое же достижение, создав еще более успешного «Аватара».
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