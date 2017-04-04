В Интернете появилась информация о новом флагманском смартфоне Nokia 9. Его собирается производить компания HMD Global на мощностях тайваньского предприятия Foxconn.
По словам экспертов, Nokia 9 может оказаться первым в мире гаджетом, поддерживающим аудиотехнологию Nokia OZO Audio. Ее суть заключается в записи качественной 360-градусной звуковой дорожки посредством двух встроенных микрофонов.
В числе прочих особенностей Nokia 9 специалисты отмечают работу на основе процессорного чипа Qualcomm Snapdragon 835, 6 Гигабайт встроенной памяти и дисплей на 5,5 дюймов, а также сканер сетчатки глаза. Информация относительно сроков презентации новинки на данный момент отсутствует.
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