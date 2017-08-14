2
07
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888888888                       888b     d888  888    888  8888888888  888      
 888                             8888b   d8888  888    888  888         888      
 888                             88888b.d88888  888    888  888         888      
 8888888b.    .d8888b   .d88888  888Y88888P888  8888888888  8888888     88888b.  
      "Y88b  d88P"     d88" 888  888 Y888P 888  888    888  888         888 "88b 
        888  888       888  888  888  Y8P  888  888    888  888         888  888 
 Y88b  d88P  Y88b.     Y88b 888  888   "   888  888    888  888         888 d88P 
  "Y8888P"    "Y8888P   "Y88888  888       888  888    888  8888888888  88888P"  
                            888                                                  
                            888                                                  
                            888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех 

14 августа 2017, 10:04
К Земле мчится астероид размером с дом

К Земле мчится астероид размером с дом

Как сообщают специалисты Европейского космического агентства, огромный астероид максимально приблизится к нашей планете 12 октября. Он проследует мимо Земли на расстоянии всего в 44 тысячи километров, что по вселенским меркам очень мало.
Подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, что столкновения 

11 августа 2017, 03:57
Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

В Японии сотрудники корпорации NSK разработали самый долговращающийся спиннер. Игрушка вокруг своей оси может вертеться до 13,5 минут.
Как поясняют инженеры компании, они сделали спиннер Saturn Spinner, которому на данный момент нет конкурентов по времени вращения. Чтобы получить такой результат, 

10 августа 2017, 12:29
Недоступный абонент: Сутки без телефонных уведомлений меняют жизнь людей

Недоступный абонент: Сутки без телефонных уведомлений меняют жизнь людей

Ученые из Университета Карнеги-Меллона осуществили серию исследований и выяснили, что отключение телефонных уведомлений на непродолжительное время может принести пользу для здоровья.
Длительный эксперимент начался в позапрошлом году. Его организаторы попытались найти несколько десятков добровольцев, которые согласились бы заблокировать всплывающие сообщения 

9 августа 2017, 12:41
Почему кухонные губки могут быть смертельно опасными?

Почему кухонные губки могут быть смертельно опасными?

Группа немецких ученых сделала вывод, что обращение с таким повседневным предметом, как губка для мытья кухонной утвари, угрожает здоровью большинства домохозяек.

Сотрудники Высшей школы из города Фуртванген (Шварцвальд) изучили порядка 40 использованных губок для мытья посуды. Исследование проводилось с целью выявления 

1 августа 2017, 03:13
И боль уходит: Шведские ученые создали гаджет, блокирующий болевые ощущения

И боль уходит: Шведские ученые создали гаджет, блокирующий болевые ощущения

Результаты недавних опытов специалистов из Швеции были удивительными даже для самих исследователей. В процессе использования так называемого «ионного насоса» на лабораторных грызунах, этот своеобразный гаджет не только был незаметным для организма, но и полностью блокировал болевую чувствительность в различных областях 

20 июня 2017, 05:13
В Англии показали автобус, работающий на кофе

В Англии показали автобус, работающий на кофе

Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
Необычное топливо получают из кофейного жмыха, обработанного гексаном. Вещества вступают в реакцию, и в результате выпаривается масло 

19 июня 2017, 05:10
С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии

Весьма странное происшествие случилось в Японии в вагоне скоростного поезда, который направлялся в префектуру Окаяма. 70-летний гражданин во время движения состава совершил поджог, запалив кучу журналов, информирует NHK.
Всполошившиеся пассажиры вагона сумели оперативно справиться с пламенем, пострадавших не было. А 

26 мая 2017, 03:18
В Самарской области поезд сбил студенток

В Самарской области поезд сбил студенток

ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского  техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте.  По предварительным данным, переходя  через рельсы, подростки не заметили товарный 

11 мая 2017, 10:52
Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Ученые Российской академии наук работают над выращиванием искусственного носа из мицелия грибов. Именно данное вещество может реагировать на даже самые небольшие примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.
По словам исследователей, изобретенный ими «грибной» сенсор станет идеально определять превышение допустимых 

5 мая 2017, 09:44
Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с 

25 апреля 2017, 10:50
В Самаре стартовал проект

В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"

Почти 4 сотни школьников на поезде посетят Пензу, чтобы познакомиться с лермонтовскими местами. Тур рассчитан на все выходные. В планах организаторов познакомить с самыми интересными городами Поволжья более 2 тысяч самарских детей. 390 самарских школьников готовятся отправиться в свой первый 

20 февраля 2017, 12:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна