Новое поколение китайских средне- и малоскоростных поездов на магнитной подушке протестировано в Шанхае. На рынок новинка будет выведена в течение года, рассказывает сегодня издание «Жэньминь жибао».
По словам представителей компании CRRC Dalian, разработка нового поезда стартовала 8 лет назад, а первые испытания показали, что в КНР появилась базовая технология нового поколения систем магнитной подвески. Состав успешно выдержал испытания в Шанхае на скорости 120 км/ч.
В сравнении с традиционной железнодорожной транзитной системой, новое детище китайских специалистов производит меньше шума, обладает лучшей способностью движения в гору и большим сроком эксплуатации. Затраты на новые линии для поездов несколько больше существующих, но гораздо ниже, чем на сооружение линий метро.
Первые в Китае поезда на магнитной подушке такого типа начали работу в мае прошлого года в провинции Хунань. В КНР намерены соорудить пять таких линий для коммерческого использования к 2020 году. Более десяти городов уже высказали свою заинтересованность в данном проекте.
|
Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов
Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех …
|
14 августа 2017, 10:04
|
К Земле мчится астероид размером с дом
Как сообщают специалисты Европейского космического агентства, огромный астероид максимально приблизится к нашей планете 12 октября. Он проследует мимо Земли на расстоянии всего в 44 тысячи километров, что по вселенским меркам очень мало.
|
11 августа 2017, 03:57
|
Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии
|
10 августа 2017, 12:29
|
Недоступный абонент: Сутки без телефонных уведомлений меняют жизнь людей
Ученые из Университета Карнеги-Меллона осуществили серию исследований и выяснили, что отключение телефонных уведомлений на непродолжительное время может принести пользу для здоровья.
|
9 августа 2017, 12:41
|
Почему кухонные губки могут быть смертельно опасными?
Группа немецких ученых сделала вывод, что обращение с таким повседневным предметом, как губка для мытья кухонной утвари, угрожает здоровью большинства домохозяек.
Сотрудники Высшей школы из города Фуртванген (Шварцвальд) изучили порядка 40 использованных губок для мытья посуды. Исследование проводилось с целью выявления …
|
1 августа 2017, 03:13
|
И боль уходит: Шведские ученые создали гаджет, блокирующий болевые ощущения
Результаты недавних опытов специалистов из Швеции были удивительными даже для самих исследователей. В процессе использования так называемого «ионного насоса» на лабораторных грызунах, этот своеобразный гаджет не только был незаметным для организма, но и полностью блокировал болевую чувствительность в различных областях …
|
20 июня 2017, 05:13
|
В Англии показали автобус, работающий на кофе
Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
|
19 июня 2017, 05:10
|
С огоньком: Мужчина совершил поджог в скоростном поезде в Японии
Весьма странное происшествие случилось в Японии в вагоне скоростного поезда, который направлялся в префектуру Окаяма. 70-летний гражданин во время движения состава совершил поджог, запалив кучу журналов, информирует NHK.
|
26 мая 2017, 03:18
|
В Самарской области поезд сбил студенток
ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте. По предварительным данным, переходя через рельсы, подростки не заметили товарный …
|
11 мая 2017, 10:52
|
Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов
Ученые Российской академии наук работают над выращиванием искусственного носа из мицелия грибов. Именно данное вещество может реагировать на даже самые небольшие примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.
|
5 мая 2017, 09:44
|
Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы
В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с …
|
25 апреля 2017, 10:50
|
В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"
|
20 февраля 2017, 12:24