Объем продаж электрокаров вырос в России в разы По данным Авто.ру, в октябре 2016-го российские дилеры реализовали всего 4 электрокара, а за аналогичный период этого года своих владельцев нашли 64 автомобиля на электрической тяге. С апреля 2016-го эксперты наблюдают рост числа покупок как новых электромобилей, так и с …