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Volvo представила свой первый электрогрузовик

Volvo представила свой первый электрогрузовик

Шведская компания Volvo представила свой первый электрический грузовик Volvo Fl Electric. Благодаря малошумной и экологичной силовой установке эта машина идеально подходит для работы в темное время суток, в закрытых терминалах, а также в природоохранных зонах.

Под капотом "зелёной" фуры 
12 апреля 2018, 05:30
GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок 

12 апреля 2018, 09:02
В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

Российская Lada попала в Топ-50 самых популярных автомобилей в мире. По итогам февраля продано более 29 тысяч машин, выпущенных на площадках АвтоВАЗа. Это на 36 процентов превышает показатели за аналогичный период 2017 года, говорится в отчете автомобильного портала Focus2move. В 

11 апреля 2018, 08:02
Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию 
10 апреля 2018, 03:43
В Швеции ученые открыли новый вид снежинки

В Швеции ученые открыли новый вид снежинки

Скандинавские исследователи обнаружили в природе новый вид снежинки. Как поясняют ученые, он отличается удлиненной формой. Снежинка внешним видом напоминает полую внутри звезду с хоботком.
Открытие при помощи рентгеновского аппарата сделали специалисты Технологического университете в Лулео. Устройство позволяет изучать строение отдельных 

18 декабря 2017, 05:18
Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

По данным Авто.ру, в октябре 2016-го российские дилеры реализовали всего 4 электрокара, а за аналогичный период этого года своих владельцев нашли 64 автомобиля на электрической тяге. С апреля 2016-го эксперты наблюдают рост числа покупок как новых электромобилей, так и с 

29 ноября 2017, 04:15
Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Кабмин собирается ввести механизмы поддержки для россиян, приобретающих машины с электрическими двигателями. О предполагаемом материальном стимулировании покупателей электрокаров рассказали отечественные СМИ.
Наряду с льготами правительство обсуждает различные меры повышения спроса. Скажем, как вариант, государственные компании могут обязать обновлять автопарк, чтобы 

31 октября 2017, 05:10
Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телевизионный канал SVT обвинил российских специалистов в распространении вируса-вымогателя, который послал миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний. Как сообщают зарубежные агентства, в процессе журналистского расследования оказалось, что замаскированный под электронную почту троян шифрует файлы и просит выкуп 

30 октября 2017, 02:06
Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

 
 Бронетранспортер врезался в поезд недалеко от Стокгольма. Как сообщают европейские информагентства, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека.
Чрезвычайное происшествие случилось на переезде через железнодорожные пути к юго-западу от шведской столицы. Были травмированы машинист и три 

27 сентября 2017, 02:08
Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег

Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег

Швеция изымет из обращения наличные деньги к 2030 году. Как поясняется, государство осуществит полный переход на электронную валюту в условиях абсолютного доверия населения к финансово-кредитным организациям.
Банки при работе с наличкой сталкиваются с существенными расходами. Об этом заявили в Королевском 

10 августа 2017, 02:08
Электрокары и дроны смогут подзаправиться в Самаре

Электрокары и дроны смогут подзаправиться в Самаре

До конца года в Самаре, Красноярске, Перми и Владивостоке появятся первые электрозаправки, пишут «Известия». Пилотный проект реализует компания «Российские сети». Эта дочерняя структура «Ростеха» намерена стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для нового автомобильного транспорта, а в дальней 
27 июля 2017, 12:28
В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований 

19 июля 2017, 03:25
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