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Volvo представила свой первый электрогрузовик
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12 апреля 2018, 05:30
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GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти
В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок …
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12 апреля 2018, 09:02
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В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada
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11 апреля 2018, 08:02
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Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти
В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию …
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10 апреля 2018, 03:43
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В Швеции ученые открыли новый вид снежинки
Скандинавские исследователи обнаружили в природе новый вид снежинки. Как поясняют ученые, он отличается удлиненной формой. Снежинка внешним видом напоминает полую внутри звезду с хоботком.
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18 декабря 2017, 05:18
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Объем продаж электрокаров вырос в России в разы
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29 ноября 2017, 04:15
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Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями
Кабмин собирается ввести механизмы поддержки для россиян, приобретающих машины с электрическими двигателями. О предполагаемом материальном стимулировании покупателей электрокаров рассказали отечественные СМИ.
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31 октября 2017, 05:10
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Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке
Шведский телевизионный канал SVT обвинил российских специалистов в распространении вируса-вымогателя, который послал миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний. Как сообщают зарубежные агентства, в процессе журналистского расследования оказалось, что замаскированный под электронную почту троян шифрует файлы и просит выкуп …
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30 октября 2017, 02:06
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Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд
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27 сентября 2017, 02:08
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Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег
Швеция изымет из обращения наличные деньги к 2030 году. Как поясняется, государство осуществит полный переход на электронную валюту в условиях абсолютного доверия населения к финансово-кредитным организациям.
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10 августа 2017, 02:08
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Электрокары и дроны смогут подзаправиться в Самаре
До конца года в Самаре, Красноярске, Перми и Владивостоке появятся первые электрозаправки, пишут «Известия». Пилотный проект реализует компания «Российские сети». Эта дочерняя структура «Ростеха» намерена стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для нового автомобильного транспорта, а в дальней …
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27 июля 2017, 12:28
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В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов
До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
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19 июля 2017, 03:25