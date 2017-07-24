5
25
50
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook

В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook

На этой неделе служители Фемиды в Цюрихе огласили первый в истории страны обвинительный приговор за «лайк» в Facebook. Суд рассматривал иск активиста Эрвина Кесслера, который борется против забоя животных.

Около 20 лет назад он уже был приговорен к небольшому 
31 мая 2017, 09:10
В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы

В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы

Мигранту, задержанному в Самаре по подозрению в убийстве двух самарских пенсионерок, могут предъявить еще одно обвинение. По версии смоленских следователей, мужчина причастен к убийству чиновницы – сотрудницы администрации города Ярцево (Смоленская область). Женщину зарезали в начале марта. У следствия есть 
12 апреля 2017, 11:22
В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет

В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет

Появилась информация о возможном задержании предполагаемого «Приволжского маньяка», которого искали с 2011 года. Силовики полагают, что на его счету не менее 30 убийств пожилых женщин в разных регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Подозреваемого задержали 27 марта, после убийства 66-летней 
29 марта 2017, 05:41
Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
Как уточняется, обвинение предъявлено по 59 убийствам и 

27 марта 2017, 03:21
В Самаре состоялся фестиваль швейцарской кухни

В Самаре состоялся фестиваль швейцарской кухни

«Маленькая страна с большим сердцем» пригласила самарцев на ужин для настоящих эстетов и гурманов. При поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА» впервые в Самаре и Тольятти состоялся фестиваль национальной швейцарской кухни. Идея создать атмосферу альпийских лугов и горных вершин на самарской земле принадлежит 

27 февраля 2017, 04:33
В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю»

В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю»

Мы рады пригласить вас на «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю». Грандиозное гастрономическое мероприятие международного класса состоится в Самаре и Тольятти с 25 по 26 февраля 2017 г. Команда «Маленькой страны с Большим сердцем» приготовила для вас разнообразную программу:
13 февраля 2017, 02:01
Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.

Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в 
5 февраля 2017, 01:22
Владимир Гутенев вновь возглавил депутатскую группу дружбы по связям с парламентом Швейцарии

Владимир Гутенев вновь возглавил депутатскую группу дружбы по связям с парламентом Швейцарии

Группу российских депутатов, в обязанности которых входит укрепление взаимоотношений с парламентом Швейцарии, вновь возглавил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенев. Эту работу парламентарий 

12 декабря 2016, 12:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна