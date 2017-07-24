Неизвестный напал с бензопилой на людей на улице города Шаффхаузен в Швейцарии. Как пишет газета Blick, трамвы получили пять человек, двое из них тяжело ранены.
СМИ сообщают, что маньяку с бензопилой удалось скрыться с места преступления. Район, в котором произошло чрезвычайное происшествие, на данный момент оцеплен, работают сотрудники экстренных служб.
Полиция пока не подтвердила, что у нападавшего была бензопила. Жителям города рекомендуют не покидать свои дома до окончания оперативных мероприятий.
|
В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook
|
31 мая 2017, 09:10
|
В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы
Мигранту, задержанному в Самаре по подозрению в убийстве двух самарских пенсионерок, могут предъявить еще одно обвинение. По версии смоленских следователей, мужчина причастен к убийству чиновницы – сотрудницы администрации города Ярцево (Смоленская область). Женщину зарезали в начале марта. У следствия есть …
|
12 апреля 2017, 11:22
|
В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет
Появилась информация о возможном задержании предполагаемого «Приволжского маньяка», которого искали с 2011 года. Силовики полагают, что на его счету не менее 30 убийств пожилых женщин в разных регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Подозреваемого задержали 27 марта, после убийства 66-летней …
|
29 марта 2017, 05:41
|
Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах
Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
|
27 марта 2017, 03:21
|
В Самаре состоялся фестиваль швейцарской кухни
«Маленькая страна с большим сердцем» пригласила самарцев на ужин для настоящих эстетов и гурманов. При поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА» впервые в Самаре и Тольятти состоялся фестиваль национальной швейцарской кухни. Идея создать атмосферу альпийских лугов и горных вершин на самарской земле принадлежит …
|
27 февраля 2017, 04:33
|
В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю»
|
13 февраля 2017, 02:01
|
Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
|
5 февраля 2017, 01:22
|
Владимир Гутенев вновь возглавил депутатскую группу дружбы по связям с парламентом Швейцарии
Группу российских депутатов, в обязанности которых входит укрепление взаимоотношений с парламентом Швейцарии, вновь возглавил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенев. Эту работу парламентарий …
|
12 декабря 2016, 12:58