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К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти
В Тольятти потратят 102 миллиона рублей на ремонт стадиона «Торпедо», который сборная Швейцарии выбрала в качестве тренировочной площадки во время игр ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. На стадионе предстоит обновить футбольное поле, привести в порядок беговые …
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26 марта 2018, 08:01
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Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили
Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, …
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26 января 2018, 11:28
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Восемь немецких туристов оказались заблокированы в швейцарской пещере
Восемь туристов из Германии оказались заблокированными в пещере Хёллох в Швейцарии. Группа отправилась туда в субботу. Экспедиция была рассчитана на два дня, однако люди не смогли выйти из-за поднявшегося уровня воды, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что никто из туристов …
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22 января 2018, 08:03
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Британский дизайнер представила самые дорогие в мире туфли за $15 миллионов
Английский дизайнер Дебби Вингхем, которая известна своей приверженностью к лакшери-сегменту, представила самую дорогую обувь в мире. Цена пары – свыше $15 млн, рассказывает Mirror.
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26 октября 2017, 03:28
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Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота
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12 октября 2017, 09:08
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Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом
В Российской Федерации может подорожать обувь. По оценкам ряда экспертов, цены поднимутся после введения двухмерного матричного штрих-кода, которым станут маркировать ботинки и туфли.
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19 сентября 2017, 10:10
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Xiaomi выпустила уникальные кроссовки с подсветкой и Bluetooth
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21 августа 2017, 03:29
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В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей
Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, …
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24 июля 2017, 07:02
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Adidas запустит массовое производство кроссовок с помощью 3D-печати
Компания Adidas собирается выпустить партию кроссовок, сделанных с помощью 3D-печати Digital Light Synthesis. В следующем году всемирно известный производитель намерен реализовать 100 000 таких пар спортивной обуви.
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7 апреля 2017, 05:13
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В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
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26 марта 2017, 02:30
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На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото
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29 июля 2016, 05:37
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Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами
В древних руинах Мексики археологи обнаружили деформированный череп с протезом и зубами, инкрустированными минералами, передает научный портал Phys.org.
Находку - хорошо сохранившийся скелет женщины, похороненной примерно 1600 лет назад - обнаружили неподалеку от руин знаменитого древнего города Теотиуакана. …
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9 июля 2016, 04:16