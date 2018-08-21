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Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти
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13 июня 2018, 09:40
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«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч
Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую …
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9 июня 2018, 04:01
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11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область
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28 мая 2018, 01:13
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28