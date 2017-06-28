Сингапурский стартап TenX придумал способ решения большой проблемы обладателей криптовалют – невозможности расходовать сбережения привычным способом. Речь идет о созданном приложении для iOS и Android, которое является одновременно и кошельком, и децентрализированной бесплатной биржей для обмена криптовалют.
Как поясняют эксперты, TenX взаимодействует с Visa и MasterCard, и держатели криптовалют имеют возможность получить пластиковые карты этих типов (как виртуальные за $1,5, так и физические за $15). Криптовалюты – Ethereum, Bitcoin и Dash –при осуществлении операций станут конвертироваться в местные валюты по существующему курсу. Так решится проблема превращения криптовалют в привычные деньги.
Как известно, потратить суммы в критовалютах в настоящее время непросто. Обмен на обычные деньги осуществляется посредством бирж, и не всегда этот процесс оказывается простым. Вот в TenX и задумали максимально упростить его.
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