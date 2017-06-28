В Кировский районный суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лжесотрудница мэрии присвоила более 11 миллионов рублей для соцвыплат. В деле 34 эпизода.

Преступления были совершены с сентября 2012 по апрель 2016 года. Обвиняемая, по версии следствия, выдавала …