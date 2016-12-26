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Обновленные Volkswagen Golf и Golf R Variant поступили в продажу

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Названа дата появления Renault Duster нового поколения

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Chevrolet показала тизер нового кроссовера Traverse

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В Сети появились первые шпионские фото кроссовера Volvo XC60

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Компания Renault рассекретила модель Duster нового поколения

На днях стало известно, когда появится на мировом авторынке обновленный кроссовер Renault Duster. На встрече с журналистами представители компании Renault анонсировали технические характеристики и рассекретили дизайн Duster нового поколения. Начало продаж новинки запланировано на 2017 год.
Сообщается, что французский кроссовер 

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Renault Duster вырвался в лидеры продаж на рынке России

Renault Duster вырвался в лидеры продаж на рынке России

На российском рынке самым популярным автомобилем повышенной проходимости признан Renault Duster. С начала 2016 года было продано 32 044 экземпляра.
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Как утверждается, автомобили имеются в наличии, но заказы 

20 сентября 2016, 10:32
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