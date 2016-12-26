Французский концерн Renault планирует в 2017 году существенно обновить кроссовер Duster. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF, благодаря чему станут больше габариты автомобиля и дорожный просвет.
Модель получит новый дизайн, а также внушительный перечень дополнительных опций. В салоне обновленного Renault Duster будет современная мультимедиа система с сенсорным дисплеем.
Передние кресла конструкторы намерены оборудовать системой подогрева. При этом эксперты высказывают надежду, что все перечисленные новшества не повлекут серьезное удорожание популярного в РФ кроссовера.
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