Американская компания Chevrolet опубликовала официальное изображение кроссовера Traverse второго поколения, презентация которого состоится в январе 2017 года в Детройте. Вседорожник получит вместительный багажник и расширенное пространство для пассажиров третьего ряда.

Пресс-служба концерна сообщила, что обновленный автомобиль продемонстрирует «смелый и утонченный» дизайн. На Chevrolet Traverse установят …