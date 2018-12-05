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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе

В начале новой рабочей недели к волжским берегам приблизятся фронтальные разделы атлантического циклона. С юго-западными и южными потоками в регион будет поступать более теплый влажный воздух, сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник днем, 3 декабря, местами пройдет небольшой 
3 декабря 2018, 08:45
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
Самарскую область накроет метель и сильный ветер

Самарскую область накроет метель и сильный ветер

В ближайшие часы погода в Самарской области может серьезно испортиться. Региональное ГУ МЧС по ссылкой на Приволжское УГМС сообщает, что с вечера вторника, 27 ноября, до вечера среды в губернии будет облачность, небольшой и умеренный снег. В южной половине региона 
27 ноября 2018, 02:06
До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

В Самарской области до четверга включительно будет время от времени идти снег, температурный фон будет близким к климатической норме. В ночь на вторник, 27 ноября, облачно, в большинстве районов - небольшой и умеренный снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 
26 ноября 2018, 02:28
В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России  с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время 
15 января 2018, 10:39
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
Замороженные человеческие тела отправят в космос российские ученые

Замороженные человеческие тела отправят в космос российские ученые

Российские специалисты отправят на земную орбиту замороженные человеческие тела и образцы ДНК. За техническую часть необычных исследований отвечает компания "Космические технологии" и криокомпания "Криорус".
Отечественные ученые задумали довольно спорный и неоднозначный эксперимент. Речь идет об отправке в космос тел пациентов, 

22 августа 2017, 10:04
Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР

Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР

Китайские специалисты в процессе недавнего эксперимента поставили новый рекорд квантовой телепортации. Как рассказывают зарубежные издания, в исследованиях были задействованы космические спутники и несколько наземных станций, а расстояние телепортации составило 1200 километров.
Эксперты поясняют: сама квантовая телепортация является процессом, когда две 

16 июня 2017, 03:17
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