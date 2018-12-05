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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе
В начале новой рабочей недели к волжским берегам приблизятся фронтальные разделы атлантического циклона. С юго-западными и южными потоками в регион будет поступать более теплый влажный воздух, сообщили в Приволжском УГМС.
В понедельник днем, 3 декабря, местами пройдет небольшой …
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3 декабря 2018, 08:45
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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Самарскую область накроет метель и сильный ветер
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27 ноября 2018, 02:06
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До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах
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26 ноября 2018, 02:28
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В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет
В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время …
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15 января 2018, 10:39
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Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет
Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
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5 декабря 2017, 04:15
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Замороженные человеческие тела отправят в космос российские ученые
Российские специалисты отправят на земную орбиту замороженные человеческие тела и образцы ДНК. За техническую часть необычных исследований отвечает компания "Космические технологии" и криокомпания "Криорус".
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22 августа 2017, 10:04
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Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР
Китайские специалисты в процессе недавнего эксперимента поставили новый рекорд квантовой телепортации. Как рассказывают зарубежные издания, в исследованиях были задействованы космические спутники и несколько наземных станций, а расстояние телепортации составило 1200 километров.
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16 июня 2017, 03:17