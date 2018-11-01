Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале … Силовики узнали, что житель Сызрани может выращивать наркосодержащее растение. Когда они нагрянули к нему, то действительно в подвале частного дома нашли подпольную теплицу. Посевной материал мужчина покупал по почте и возделывал растения по правилам агрономии. Он поставил светильники и постоянно