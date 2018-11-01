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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через 

31 октября 2018, 03:41
В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Силовики узнали, что житель Сызрани может выращивать наркосодержащее растение. Когда они нагрянули к нему, то действительно в подвале частного дома нашли подпольную теплицу. Посевной материал мужчина покупал по почте и возделывал растения по правилам агрономии. Он поставил светильники и постоянно 
25 октября 2018, 12:18
Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.
16 октября 2018, 11:58
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