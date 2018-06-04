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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2018г 
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По словам исследователей, они более успешны в жизни. Кроме того, люди с голубыми 

26 декабря 2016, 01:30
СМИ: В России ученые могут вырастить сетчатку глаза

СМИ: В России ученые могут вырастить сетчатку глаза

Ученые Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) разработали способ выращивания сетчатки глаза, что со временем поможет избавить человека от слепоты. Первую операцию проведут уже в 2017 году, сообщают «Известия».
Речь идет о таком уникальном научном направлении, как перепрограммирование клеток. 

1 декабря 2016, 09:31
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