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Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн
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30 мая 2018, 12:12
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В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса
Полицейские из китайской провинции Цзянсу поймали банду, которая выпускала поддельные таблетки для похудания. Во время расследования было изъято 150 тысяч таблеток и удалось арестовать 15 человек. По версии следствия, препараты могут нанести вред здоровью и жизни людей. «Волшебные» таблетки продавались …
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29 мая 2018, 11:48
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали
Ученые из Швеции, Германии и США сделали важное открытие: им удалось получить материал из волокон целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, а затем усилили свойства материала химической …
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17 мая 2018, 04:32
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Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах
Медики из больницы Alder Hey в Ливерпуле изобрели способ гарантировать 100% успех операций на сердце у детей. Перед настоящим хирургическим вмешательством они будут проводить тренировки на искусственных органах, напечатанных с помощью 3D-принтера.
Достоверная модель сердца ребенка создается после всестороннего …
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10 мая 2018, 08:06
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Ученые: вино перед сном может вызвать бессонницу
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8 мая 2018, 07:06
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В Китае нашли гробницу, построенную 1800 лет назад
Удивительная находка: в китайском городе Чунцин археологи обнаружили гробницу, построенную в эпоху империи Восточная Хань. Этот период датируется 25 годом и длится до 220 года нашей эры. Внутри захоронения находились статуэтки и монеты, а также керамика, пишет news.allcrimea.net. Напомним, …
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7 мая 2018, 04:42
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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Читать по глазам: За способность угадывать мысли отвечают особые гены, установили ученые
За способность читать мысли по глазам отвечают особые гены. Такой вывод сделали специалисты Кембриджского университета в процессе продолжительных исследований.
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12 июля 2017, 03:26
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Ученые: По цвету глаз можно узнать таланты человека
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20 февраля 2017, 11:56
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Ученые могут определять талант людей по цвету глаз
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26 декабря 2016, 01:30
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СМИ: В России ученые могут вырастить сетчатку глаза
Ученые Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) разработали способ выращивания сетчатки глаза, что со временем поможет избавить человека от слепоты. Первую операцию проведут уже в 2017 году, сообщают «Известия».
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1 декабря 2016, 09:31