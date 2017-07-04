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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Говорящий Трамп появится в Диснейленде

Говорящий Трамп появится в Диснейленде

В Диснейленде во Флориде появится фигура президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом информируют зарубежные агентства со ссылкой на Disney Parks.
Как рассказывают авторы проекта, фигура Трампа станет произносить речь, по аналогии со всеми прочими фигурами президентов, установленными с 1993 

29 июня 2017, 09:09
Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Американские ученые заявили о создании искусственного интеллекта, который с большой степенью вероятности способен определить в соцсетях людей с алкогольной, наркотической или табачной зависимостью. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Авторы исследования проанализировали сведения, полученные в процессе психологических тестов за пятилетний период. 

7 июня 2017, 09:10
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
Как установили представители надзорного ведомства, 33-летний сотрудник местного производственного предприятия на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, «содержащие пропаганду исключительности и превосходства 

17 мая 2017, 11:43
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - 

16 мая 2017, 12:37
Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
В процессе многочисленных экспериментов ученые проанализировали экологические и генетические факторы, которые влияют 

3 мая 2017, 01:29
Американский президент Дональд Трамп в юности был зацепером

Американский президент Дональд Трамп в юности был зацепером

О своем необычном хобби в школьные годы Дональд Трамп рассказал лично. Он признался, что поездка в метро, между вагонами, доставляла ему огромное удовольствие. Начальник транспортной полиции Нью-Йорка отреагировал на это призывом к горожанам не следовать примеру президента.
Юный Трамп проживал 

7 апреля 2017, 11:41
Самарец сделал Google плохо

Самарец сделал Google плохо

Компания Google подала в суд на самарского программиста, который занимается созданием интернет-ресурсов и приложений для браузеров. Причиной иска стал сайт россиянина, который отличается от оригинального домена Google всего одним символом. Хитрость, якобы, позволила самарцу рассылать за три дня до выборов 

3 февраля 2017, 05:17
Санкции против России после победы Трампа не снимут

Санкции против России после победы Трампа не снимут

Так считает заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. В беседе с корреспондентом Газеты Ру топ-менеджер заявил, что антироссийские санкции никто отменять не станет, но их конфликтность снизится, изменится и интерпретация. Несмотря на то, что главный экономист Саксобанка Стив Якобсен предположил, что 

9 ноября 2016, 07:44
Дэвид Духовны получил звезду на голливудской

Дэвид Духовны получил звезду на голливудской "Аллее славы"

Новая именная звезда на голливудской "Аллее славы" появилась вчера, 25 февраля. Этой чести удостоился бессменный исполнитель роли агента Малдера в телесериале «Секретные материалы» американский актер Дэвид Духовны.
Именно вышеупомянутый сериал принес Дэвиду Духовны настоящий успех и широкую известность. Неудивительно, что 
26 января 2016, 03:39
Питер Джексон получил звезду на голливудской

Питер Джексон получил звезду на голливудской "Аллее славы"

Накануне мировой премьеры последней части саги о хоббите - «Хоббит: Битва пяти воинств» - режиссер знаменитых картин по произведениям Толкиена получил собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает The Daily Mail.
На церемонии открытия звезды имени Джексона присутствовали знаменитые 
10 декабря 2014, 04:38
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