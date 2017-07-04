Американку Макенну Гринвальд, которая отчистила именную звезду 45-го президента Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы», затравили в интернете. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox News.
По словам девушки, после появления в Twitter снимка, на котором она изображена отмывающей звезду Трампа после атаки вандалов, была получена масса «оскорбительных комментариев». Так, пользователи напомнили о петиции с требованием к городским властям убрать звезду с «Аллеи славы».
Как отмечается, Гринвальд смыла оскорбительные надписи, нанесенные вандалами маркером. Именная звезда Трампа появилась на Голливудском бульваре 10 лет назад, когда он выступил продюсером популярного реалити-шоу.
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