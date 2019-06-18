В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем Поистине жуткий случай произошел на днях в Канаде. Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо. У девушки начались проблемы с дыханием. Оказалось, что перед встречей парень ел бутерброды …