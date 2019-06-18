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У 73-го пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз
73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого …
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18 июня 2019, 04:30
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В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе
В областной столице образовался очередной провал асфальта. На этот раз раз яма появилась на пешеходном переходе на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой. «Бабушка чуть не угодила в яму. Также видна начальная стадия провала асфальта на проезжей части», - написала …
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18 июня 2019, 01:47
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В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
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17 июня 2019, 02:53
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В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»
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17 июня 2019, 01:38
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Американец набросился с кулаками на медведицу, чтобы защитить собаку
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13 июня 2019, 11:29
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Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды
Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.
"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон …
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5 июня 2019, 02:41
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Более 20 человек убил торнадо в США
В воскресенье, 3 марта стихия нанесла сильнейший удар по американскому штату Алабама. По нему прокатились два торнадо. В результате непогоды погибли более 20 человек. Еще 40 человек получили ранения. Угроза образования новых вихрей сохраняется.
Как сообщает «Российская газета», …
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4 марта 2019, 02:09
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Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости
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21 февраля 2019, 11:38
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Белая акула напала на серфера во время выступлений в ЮАР
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19 июля 2015, 10:30
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В штате Флорида в ДТП с грузовиком погибла акула
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11 июня 2015, 04:14
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