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В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе

В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе

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18 июня 2019, 01:47
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Поистине жуткий случай произошел на днях в Канаде. Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо. У девушки начались проблемы с дыханием. Оказалось, что перед встречей парень ел бутерброды 
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В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В понедельник, 17 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти стартовал судебный процесс по нашумевшему делу «маньяка с ножом». На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель Артем Семенов. Его обвиняют в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. Государственное обвинение по 
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Американец набросился с кулаками на медведицу, чтобы защитить собаку

Американец набросился с кулаками на медведицу, чтобы защитить собаку

Опасный инцидент произошел 10 июня в окрестностях города Лос-Анджелес. Во дворе одного из местных домов. Незваного «гостя» встретила собака и начала на него лаять. Стычка привлекла внимание медведицы, и она набросилась на сторожевого пса. В итоге на выручку животному пришел 
13 июня 2019, 11:29
Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.

"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон 

5 июня 2019, 02:41
Более 20 человек убил торнадо в США

Более 20 человек убил торнадо в США

В воскресенье, 3 марта стихия нанесла сильнейший удар по американскому штату Алабама. По нему прокатились два торнадо. В результате непогоды погибли более 20 человек. Еще 40 человек получили ранения. Угроза образования новых вихрей сохраняется.

Как сообщает «Российская газета»
4 марта 2019, 02:09
Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Необычный случай произошел на днях в небе над штатом Пенсильвания в США. Пассажирский лайнер Boeing 787-9 летел из Лондона в Лос-Анджелес на высоте 11 километров. В какой-то момент машина попала в поток сильнейшего попутного ветра, который придал лайнеру поистине невероятную 
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Белая акула напала на серфера во время выступлений в ЮАР

Белая акула напала на серфера во время выступлений в ЮАР

Серфингист Мик Фэннинг готовился начать свое выступление на турнире J-Bay Open, когда на него сзади напала большая белая акула. Спортсмен начал бороться с животным, и в итоге не пострадал. Акула кружила вокруг жертвы и пыталась ухватить, но Майкл ногами смог 
19 июля 2015, 10:30
В штате Флорида в ДТП с грузовиком погибла акула

В штате Флорида в ДТП с грузовиком погибла акула

Грузовая фура везла четырех акул в Нью-Йорк в местный аквариум. Авария случилась, когда у транспортного средства отвалилось колесо. Фура съехала с дороги и налетела на деревья.

Один из контейнеров в результате ДТП повредился, и животное, находящееся в нем, погибло. 
11 июня 2015, 04:14
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