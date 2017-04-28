В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
Этой разработкой специалисты из Соединенных Штатов занимаются уже на протяжении нескольких лет. Самый первый опытный образец появился в 2015 году. На предварительном этапе четвероногое устройство хорошо сохраняло равновесие при беге и без проблем преодолевало лестничные пролеты.
С тех пор изобретатели устранили дефекты, и теперь робопес может в сохранности доставить малогабаритный груз, преодолевая разные препятствия. В компании уверены, что их создание будет пользоваться успехом в курьерском бизнесе.
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