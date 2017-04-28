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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Ученые предложили наладить на Марсе производство кирпичей

Ученые предложили наладить на Марсе производство кирпичей

Специалисты из Соединенных Штатов разработали технологию производства кирпичей на Красной планете. Они уверены, что их открытие даст возможность сооружать на Марсе кирпичные дома.
О своих исследованиях рассказали ученые из Сан-Диего. По их словам, есть все возможности для изготовления кирпичей из 

28 апреля 2017, 03:40
Ученые открыли у жителей Тибета гены сверхспособностей

Ученые открыли у жителей Тибета гены сверхспособностей

В процессе генетических исследований специалисты установили, что у обитателей Тибета присутствует один уникальный ген. Именно он, поясняют эксперты, обуславливает сверхспособности этих людей.
Ученые назвали его «геном выживания». Оказывается, его нет ни у одного из народов земного шара. Это обстоятельство может 

28 апреля 2017, 01:49
В США откопали уникального мастодонта

В США откопали уникального мастодонта

Археологи из Соединенных Штатов и Австралии обнаружили следы деятельности древнейших американцев. В Северной Америке ученые откопали кости крупного млекопитающего мастодонта, обработанные орудиями человека.
Исследования велись в штате Калифорния. На костях доисторического животного были повреждения, появившиеся явно не природным путём. Останки 

27 апреля 2017, 03:43
Исследование: древние инопланетяне жили на Земле

Исследование: древние инопланетяне жили на Земле

Искать следы доисторических цивилизаций в Солнечной системе, которые могли погибнуть до появления человечества, имеет смысл только на Луне или Марсе. Так считает планетолог Джейсон Райт из университета Пенсильвании.
Как он говорит, 3,5 млрд лет назад могли поддерживать жизнь Венера, Земля 

27 апреля 2017, 11:27
Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Интернациональная группа исследователей осуществила серию опытов, в процессе которой было выявлено, что собаки могут читать человеческие мысли. В ходе эксперимента животных и людей помещали в одну комнату, разводили по углам и предлагали на выбор две одинаковые игрушки.
При этом пес 

25 апреля 2017, 09:54
От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.

«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.

По мнению авторов проекта, «шагающий офис» 
21 апреля 2017, 12:56
В России изобрели сухой заменитель крови

В России изобрели сухой заменитель крови

Ученые из Калужской области разработали уникальный аналог крови ПАМ-3. Его можно применять при травмах различного происхождения.
Изобретение уже прошло клинические испытания, и может оказаться полноценным заменителем донорского материала. Очень важно, что ПАМ-3 может быть использован для лечения больных вне зависимости 

19 апреля 2017, 11:20
Российского робота-космонавта Федора научили стрелять с двух рук

Российского робота-космонавта Федора научили стрелять с двух рук

Космический человекоподобный робот Федор отечественного производства теперь может стрелять с обеих рук. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
В процессе тренировочной стрельбы робот получает новые навыки, мгновенно расставляет приоритеты и принимает решения. При этом главной целью ученых является создание именно 

14 апреля 2017, 09:52
На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать

На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать

Собака была отравлена догхантерами и умерла под припаркованным во дворе дома № 24 автомобилем.
По рассказам очевидцев, выжил только один из щенков. Он не отходил от матери, лежал рядом с ней, пытался "будить". Кутёнка на время забрала к себе жительница 

12 апреля 2017, 11:05
Ученые создали робота-полицейского для раскрытия убийств

Ученые создали робота-полицейского для раскрытия убийств

Группа ученых из Австралии и Бразилии создала робота для раскрытия убийств. Об этом рассказали зарубежные СМИ.
Новое устройство обладает функцией принятия порядка 60 решений, которые будут эффективными при раскрытии преступлений. В частности, у робота есть навыки владения холодным оружием. Он 

10 апреля 2017, 12:34
Роботы начнут писать законопроекты для Минэкономразвития РФ

Роботы начнут писать законопроекты для Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития создало рабочую группу под названием «умная экономика». Программа подразумевает внедрение технологии машинного обучения в схему работы над официальными документами, в частности законопроектами.
Сейчас кабмин анализирует ряд направлений, связанных с этой инновацией. Помимо появления специальных программ для корректировки текста документов, 

7 апреля 2017, 03:10
Роботы-хирурги могут появиться в российских больницах через два года

Роботы-хирурги могут появиться в российских больницах через два года

Ученый РАН Сергей Шептунов сообщил об уникальной разработке своих коллег. В ближайшее время специалисты представят робота-хирурга, который станет обладать навыками оперирования.
Российский Минздрав одобрил идею такой разработки. В мире уже есть подобный аппарат, который может осуществлять хирургические операции – робот 

6 апреля 2017, 10:07
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Холдинг «Швабе» совместно со специалистами МЧС РФ запланировали пилотные испытания макета уникального судового лазера. По словам специалистов, при помощи установки мощностью 200 кВт можно будет разрезать лед толщиной в один метр и даже более.
Теперь появится реальная возможность проводить через 

4 апреля 2017, 03:24
Ученые определили, какие эмоции испытывают собаки

Ученые определили, какие эмоции испытывают собаки

Ученые из Нью-Йоркского университета в процессе недавних исследований узнали, что собаки способны испытывать не только радость или обиду, а имеют гораздо более широкий спектр чувств. Например, эти животные остро чувствуют свою вину.
Специалисты отмечают: если пес сделал что-то запрещенное, то 

30 марта 2017, 12:06
Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

Стаффордширский бультерьер набросился на хозяина и причинил ему смертельные ранения, когда мужчина давал интервью в эфире английского телеканала. Кровавая трагедия случилась в британской столице на глазах у сотрудников BBC TV.
41-летний мужчина был доставлен в стационар, но через пару часов 

29 марта 2017, 09:31
Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Аспирант из Перми Алексей Сосунов разрабатывает высокоэффективные супербатарейки для автомобилей, квадрокоптеров и смартфонов. На реализацию проекта ему выделен грант в 500 тысяч рублей, рассказывают российские агентства.
Молодой исследователь победил в федеральной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК-НТИ». В основе разработки лежит 

23 марта 2017, 05:27
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