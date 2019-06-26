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В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории
В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. …
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26 июня 2019, 03:06
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Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях
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26 июня 2019, 02:34
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У тольяттинца нашли «калаш» и часть тротиловой шашки
Сотрудники регионального Управления ФСБ «навестили» 55-летнего жителя Тольятти. У правоохранителей была информация, что у себя дома мужчина хранил настоящий арсенал, в том числе огнестрельное оружие. Как оказалось, сведения оказались правдой. У жителя автомобильной столицы изъяли автомат Калашникова АК-47, травматический пистолет …
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26 июня 2019, 12:54
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Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом во время ЕГЭ
В недалеком будущим школьникам могут разрешить пользоваться Интернетом во время ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила газета «Известия».
"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - рассказала …
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26 июня 2019, 11:19
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В России может быть снижен порог совершеннолетия
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26 июня 2019, 10:58
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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Пожилому самарцу отрезало голову на станции Кряж
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25 июня 2019, 02:50
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В Великобритании мужчину осудили за хранение пистолета, изготовленного на 3D-принтере
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20 июня 2019, 10:22
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Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?
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18 июня 2019, 12:45
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Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету
Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве …
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3 июня 2019, 02:35
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