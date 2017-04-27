Археологи из Соединенных Штатов и Австралии обнаружили следы деятельности древнейших американцев. В Северной Америке ученые откопали кости крупного млекопитающего мастодонта, обработанные орудиями человека.
Исследования велись в штате Калифорния. На костях доисторического животного были повреждения, появившиеся явно не природным путём. Останки были обработаны камнями, которые древний человек применял в качестве орудий труда и для разделки мяса.
Как выявил дальнейший анализ, мастодонт обитал порядка 130 000 лет назад. Это говорит о том, что люди в Северной Америке появились гораздо раньше, чем считалось до сегодняшнего дня.
|
Исследование: древние инопланетяне жили на Земле
|
27 апреля 2017, 11:27
|
Ученые нашли способ определить неверных женщин
В ходе недавнего исследования ученые установили, как можно «вычислить» неверных женщин. Об этом рассказали американские специалисты из Университета Миссури.
|
27 апреля 2017, 09:56
|
Открыта причина синдрома хронической усталости
Исследователи из Соединенных Штатов нашли связь между синдромом хронической усталости (СХУ) и особыми бактериями в человеческом организме. О деталях исследования рассказывается на страницах издания Microbiome.
|
26 апреля 2017, 03:41
|
Звездные войны начинаются: атака астероидами сделает Марс пригодным для жизни
Группа ученых создала план сделать часть Марса более пригодной для жизни, направив туда астероид. Концепция Mars Terraformer Transfer (MATT), поясняют специалисты, сформировала бы устойчивое озеро на поверхности в 2036 году, давая импульс освоению Красной планеты, расселению и коммерческому развитию.
|
26 апреля 2017, 02:03
|
Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе
Английские специалисты из Эдинбургского университета обнаружили каменные столбы с вырезанными на них рисунками. Эксперты сделали вывод, что они символизируют мировую катастрофу, сообщает портал Phys.org.
|
25 апреля 2017, 01:36
|
В Сибири обнаружили останки таинственного млекопитающего байдабатыра
Представители Санкт-Петербургского и Томского университетов нашли окаменелые останки неизвестного официальной науке млекопитающего. Открытие сделали в процессе экспедиции у реки Кемчуг.
|
24 апреля 2017, 05:38
|
Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе
|
21 апреля 2017, 01:40
|
Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»
Статуэтка «палеолитической Венеры», сделанная доисторическим мастером из бивня мамонта, обнаружена учеными РАН при раскопках в Брянской области. Она относится к годам ледникового периода.
|
17 апреля 2017, 03:20
|
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба
Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
|
13 января 2017, 01:50
|
Морские биологи открыли шесть новых видов глубоководных животных
Морские биологи из Англии открыли шесть новых видов животных, которые живут в горячих подводных источниках на трехкилометровой глубине в юго-западной части Индийского океана.
|
16 декабря 2016, 05:15
|
Ученые открыли самый древний источник воды на Земле
|
15 декабря 2016, 02:01
|
Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на 28 декабря
В пятницу, 9 декабря, торговый центр «Гудок» не открылся. Планировалось, что в этот день объект наконец начнет работу. Однако этого не случилось. Открытие перенесено на конец месяца – ориентировочно на 28 декабря, передает «Самру.ру».
Напомним, ТЦ «Гудок» построили …
|
9 декабря 2016, 05:18