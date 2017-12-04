«Привет от гуманоидов?»: Самарчанка стала свидетельницей НЛО в паблике «УФОСЕТИ-Космопоиск» соцсети «ВКонтакте» появился пост о неопознанном летающем объекте, который был снят очевидцами на большой высоте из самолета, вылетевшего из самарского аэропорта «Курумоч».



- Из окна иллюминатора самолета. Взлет в 06-00 из Самары … Вчера, 2 декабря,появился пост о неопознанном летающем объекте, который был снят очевидцами на большой высоте из самолета, вылетевшего из самарского аэропорта «Курумоч».- Из окна иллюминатора самолета. Взлет в 06-00 из Самары