Американский военнослужащий, который заявлял, что видел НЛО, подтвердил свою версию на детекторе лжи. 37 лет назад, когда ему было всего 19, этот человек, по его заверению, стал свидетелем пролета неопознанного объекта над военной базой Соединенных Штатов. Поскольку на радарах ничего подобного отмечено не было, юношу обвинили во вранье и даже заставили пройти обследование у психиатра.
Несмотря ни на что, молодой человек из армии не уволился. И вот, спустя годы, ученые из Вашингтонского университета надумали вернуться к этой истории и вновь доказать лжесвидетельство американца. К их удивлению, тест на детекторе лжи продемонстрировал, что мужчина говорил правду.
Теперь исследователям предстоит разобраться в этой истории более детально. По их словам, точность проверки на детекторе не вызывает у них сомнений.
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