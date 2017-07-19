Как рассказывают американские издания, 10-летний житель штата Нью-Мексико во время игры обнаружил череп предка современного слона. Возраст редчайшей находки составляет порядка одного миллиона лет.
В тот день мальчик отправился с семьей в загородную поездку. Исследуя местные каньоны и развалины, юный археолог наткнулся на торчащую из земли кость, а немного покопавшись вокруг нее, смог различить и череп древнего животного.
Чуть позже ученые определили, что череп принадлежит предку современных слонов. Сейчас профессиональные археологи работают на месте уникальной находки. Они не оставляют надежды обнаружить сохранившимся весть скелет, чтобы на его основе создать компьютерную голограмму гиганта и оценить его реальные размеры.
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