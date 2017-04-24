Компания Honda приступила к выпуску кроссовера CR-V очередного поколения для рынка России. Производство модели стартовало на заводе в штате Огайо.
Продажи новой Honda CR-V начнутся на отечественном рынке этим летом. Модель предложат с бензомоторами на 2.0 и 2.4 литра, сочетающимися с вариатором. Мощность пока не называется. На кроссовере текущего поколения аналогичные агрегаты имели производительность 150 и 188 л.с..
Все модификации CR-V для нашего рынка получат систему полного привода. РФ окажется вторым после Соединенных Штатов рынком, где начнутся продажи Honda CR-V второго поколения.
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