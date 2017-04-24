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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Эксперты определили топ-3 лучших кроссоверов на российском рынке

Эксперты определили топ-3 лучших кроссоверов на российском рынке

Эксперты Daily Motor определили лучшие кроссоверы на российском рынке. Рейтинг накануне обнародовало издание.
Лидирующую позицию занимает «Mercedes-Benz GLC». Эксперты отмечают, в первую очередь, надежность модели, комфорт, а также идеальное сочетание мощности и современных технологий.
На втором месте расположился кроссовер «Audi 

24 апреля 2017, 09:18
Чипирование автомобильных номеров внедрят в России

Чипирование автомобильных номеров внедрят в России

ФКУ «Росмониторинг» с Министерством внутренних дел разрабатывают программу по установке RFID-меток в регистрационный автомобильный номер. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на директора организации Константина Угарова.
По словам руководителя, эта мера требуется, чтобы грузоперевозчики не имели возможности избегать ответственности 

21 апреля 2017, 03:29
Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
Toyota Camry обновили для российского рынка

Toyota Camry обновили для российского рынка

Японский концерн Toyota презентовал обновленный вариант популярной модели Camry, предназначенный для рынка России. Изменения затронули все комплектации, в том числе Exclusive, которая была создана исходя из предпочтений отечественных автолюбителей.
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21 апреля 2017, 09:33
В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

Audi отзывает в РФ 2340 машин модели Q5, информирует Росстандарт. Речь идет об автомобилях, реализованных концерном в период с 2010 по 2017 год.
Причиной называют выявленную неисправность в водоотводе панорамного люка. Из-за его неправильной работы влага может попадать в потолочную 

19 апреля 2017, 05:21
Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda продемонстрировала свой электрокроссовер Vision E. Первыми его смогли оценить посетители автосалона в Шанхае. Автомобиль разработан на платформе MEB, созданной Volkswagen Group специально для электромобилей. Благодаря двум моторам общей мощностью 306 л.с., Vision E развивает скорость до 180 км/ч.
Одного 

18 апреля 2017, 05:11
Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Согласно последним оценкам аналитиков, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке. Это было установлено по результатам первого весеннего месяца, заявили в Ассоциации Европейского Бизнеса.
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11 апреля 2017, 11:22
Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Японский концерн Honda вывел на американский рынок новое поколение компактного кроссовера SR-V. Официальная цена автоновинки стартует с отметки в $24 945. Премьера модели состоялась в октябре в Детройте.
Пятое поколение кроссовера Honda SR-V создано на платформе взятой за основу десятой 

22 декабря 2016, 11:40
Компания Honda опубликовала цены на новый кроссовер CR-V

Компания Honda опубликовала цены на новый кроссовер CR-V

Компания Honda сообщила, что пятое поколение кроссовера Honda CR-V появится на российском рынке в середине 2017 года. Обновленный вседорожник получит мощные двигатели DOHC i-VTEC объемом 2 и 2,4 л. Базовая комплектация автомобиля CR-V будет включать камеру заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, системы ABS и EBD 

30 ноября 2016, 04:23
Новое поколение Honda CR-V появится в России в середине 2017 года

Новое поколение Honda CR-V появится в России в середине 2017 года

Представители японской компании Honda назвали дату появления внедорожника CR-V в РФ. Обновленный кроссовер Honda CR-V получит двигатели DOHC i-VTEC объемом 2,0 и 2,4 литра. Они будут работать в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Новинку оснастят системой полного привода.
Для 

24 ноября 2016, 10:19
Новое поколение Honda CR-V появится в России в 2017 году

Новое поколение Honda CR-V появится в России в 2017 году

Несколько дней назад был рассекречен обновленный дизайн популярной модели Honda CR-V. Продажи пятого поколения кроссовера CR-V в России стартуют в 2017 году, сообщили представители японского концерна. В моторной линейке появится новый 4-х цилиндровый бензиновый двигатель, развивающий мощность до 190 л.с. Стоимость 

23 октября 2016, 08:55
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