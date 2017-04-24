В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi Audi отзывает в РФ 2340 машин модели Q5, информирует Росстандарт. Речь идет об автомобилях, реализованных концерном в период с 2010 по 2017 год.

Причиной называют выявленную неисправность в водоотводе панорамного люка. Из-за его неправильной работы влага может попадать в потолочную …