К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад … В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к