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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Материалы по теме:

Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом 
22 января 2019, 10:34
К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к 
27 декабря 2018, 01:37
«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
13 марта 2018, 10:43
10-летний мальчик выжил после падения в Ниагарский водопад

10-летний мальчик выжил после падения в Ниагарский водопад

Чрезвычайное происшествие случилось в канадской провинции Онтарио, где 10-летний мальчик сорвался в бушующий Ниагарский водопад. Все произошло в тот момент, когда школьник позировал матери. Женщина фотографировала сына, прислонившись к перилам смотровой площадки всемирно известной достопримечательности.
Неожиданно потеряв равновесие, ребенок на 

19 октября 2017, 03:25
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