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Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов
Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом …
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22 января 2019, 10:34
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К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад
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27 декабря 2018, 01:37
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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
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14 ноября 2018, 11:42
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Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
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13 марта 2018, 10:43
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10-летний мальчик выжил после падения в Ниагарский водопад
Чрезвычайное происшествие случилось в канадской провинции Онтарио, где 10-летний мальчик сорвался в бушующий Ниагарский водопад. Все произошло в тот момент, когда школьник позировал матери. Женщина фотографировала сына, прислонившись к перилам смотровой площадки всемирно известной достопримечательности.
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19 октября 2017, 03:25
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