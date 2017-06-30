Пять человек пострадали на острове Пхукет во время прогулки на слонах. В числе пострадавших – двое детей, сообщают зарубежные СМИ.
Ситуация развивалась так. Китайские туристы катались на экзотических животных в сафари-парке недалеко от хорошо известного путешественникам пляжа Чалонг. Слоны успели пройти примерно двести метров, когда на них с лаем набросился пес.
От испуга слоны бросились бежать и упали, сбросив седоков. Туристы получили сильные ушибы и порезы, а один из погонщиков травмировал спину. Всех пострадавших доставили в больницу.
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