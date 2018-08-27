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Материалы по теме:

По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

С 16 мая, дня открытия Крымского моста, по нему проехали более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает  Упрдор "Тамань" Росавтодора. Отмечается, что учитывался трафик в оба направления.

Также, стало известно, что 12 августа был установлен новый суточный рекорд по частоте движения 

21 августа 2018, 02:28
Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

За 6 месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей – на 7 % больше, чем в первом полугодии 
16 августа 2018, 09:43
В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

Жители Самары пожаловались на кошмарное состояние проезжей части на проспекте Карла Маркса неподалеку от шоколадной фабрики Nestle. Огромные ямы и выбоины на дороге повредили не один автомобиль.
 
- Неоднократно ремонтировали машину после проезда по сквозной дороге от кинотеатра Шипка и до 
13 августа 2018, 01:23
Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с 

8 августа 2018, 09:20
Езда на такси может стать накладнее

Езда на такси может стать накладнее

Таксистов могут обязать страховать ответственность перед пассажирами. Соответствующие поправки в профильный закон рекомендовал принять комитет Госдумы. Цена нового "полиса" для одной машины может составить до 5 тысяч рублей в год. По оценкам экспертов, это увеличит стоимость поездки в среднем на 

16 июля 2018, 09:35
298 такси смогут проехать в зонах ограничения движения во время ЧМ в Самаре

298 такси смогут проехать в зонах ограничения движения во время ЧМ в Самаре

Министерство транспорта Самарской области опубликовало список таксомоторов, которым разрешен проезд к фан-зоне. Аккредитацию прошли 298 машин, принадлежащих 8 организациям.

Аккредитованные такси имеют возможность перемещаться в периметре площадки Фестиваля болельщиков FIFA, за исключением пешеходных улиц, а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона 

15 июня 2018, 09:37
В Самаре такси

В Самаре такси "утонуло" в яме на Юбилейной

В Самаре автомобиль службы такси провалился в глубокую яму на дороге. Происшествие случилось сегодня, 28 апреля, возле дома №5 по улице Юбилейная
 
Традиционная причина ЧП - коммунальная авария на водоводе. Сейчас "СКС" в авральном режиме пытается остановить потоп на 
28 апреля 2018, 04:24
Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

В Самаре определили места, где болельщики будут ожидать такси после первого тестового матча на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», на 28 апреля на новом поле намечена игра в рамках 35-го тура первенства ФНЛ: «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» 
27 апреля 2018, 01:27
Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
По подозрению в этом беспрецедентном злодеянии правоохранители задержали 27-летнего Такахиро Шираиши. Мужчина уже дал признательные показания. Он заявил, что «проделал некоторые операции с телами 

31 октября 2017, 12:22
На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль

На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль

Крупный производитель пластиковых и резиновых деталей для транспортных средств представит на автосалоне в японской столице автомобиль, который может менять свою форму. Машина, кузов которой сделан из особой резины, носит наименование Flesby II.
Как рассказывают зарубежные СМИ, фирма Toyoda Gosei, которая 

12 октября 2017, 03:10
В Токио открылся ресторан будущего

В Токио открылся ресторан будущего

В японской столице открылся ресторан будущего. Посетители заведения не просто смогут насладиться разными блюдами, но и получат удовольствие от необычного шоу. В частности, в ресторане используются последние сенсорные и световые технологии, при помощи которых можно почувствовать полное единение с природой.

15 июня 2017, 05:22
К Олимпиаде-2020 в Токио будут запущены беспилотные такси

К Олимпиаде-2020 в Токио будут запущены беспилотные такси

Изобретательные японцы решили удивить весь мир, запустив беспилотные такси к началу Олимпиады 2020 года в Токио. Технической подготовкой уникального сервиса занимается компания DeNа, заключившая для этого договор с корпорацией Toyota.
 
Беспилотные автомобили будут передвигаться при помощи дистанционного управления, чему послужат 
3 августа 2015, 02:06
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