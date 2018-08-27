С 16 мая, дня открытия Крымского моста, по нему проехали более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает Упрдор "Тамань" Росавтодора. Отмечается, что учитывался трафик в оба направления.

Также, стало известно, что 12 августа был установлен новый суточный рекорд по частоте движения …