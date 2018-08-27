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По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей
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21 августа 2018, 02:28
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Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России
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16 августа 2018, 09:43
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В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса
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13 августа 2018, 01:23
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Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис
Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с …
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8 августа 2018, 09:20
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Езда на такси может стать накладнее
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16 июля 2018, 09:35
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298 такси смогут проехать в зонах ограничения движения во время ЧМ в Самаре
Министерство транспорта Самарской области опубликовало список таксомоторов, которым разрешен проезд к фан-зоне. Аккредитацию прошли 298 машин, принадлежащих 8 организациям.
Аккредитованные такси имеют возможность перемещаться в периметре площадки Фестиваля болельщиков FIFA, за исключением пешеходных улиц, а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона …
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15 июня 2018, 09:37
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В Самаре такси "утонуло" в яме на Юбилейной
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28 апреля 2018, 04:24
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Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»
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27 апреля 2018, 01:27
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Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио
Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
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31 октября 2017, 12:22
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На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль
Крупный производитель пластиковых и резиновых деталей для транспортных средств представит на автосалоне в японской столице автомобиль, который может менять свою форму. Машина, кузов которой сделан из особой резины, носит наименование Flesby II.
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12 октября 2017, 03:10
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В Токио открылся ресторан будущего
В японской столице открылся ресторан будущего. Посетители заведения не просто смогут насладиться разными блюдами, но и получат удовольствие от необычного шоу. В частности, в ресторане используются последние сенсорные и световые технологии, при помощи которых можно почувствовать полное единение с природой.
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15 июня 2017, 05:22
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К Олимпиаде-2020 в Токио будут запущены беспилотные такси
Изобретательные японцы решили удивить весь мир, запустив беспилотные такси к началу Олимпиады 2020 года в Токио. Технической подготовкой уникального сервиса занимается компания DeNа, заключившая для этого договор с корпорацией Toyota.
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3 августа 2015, 02:06