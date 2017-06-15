Первый в мире гаджет-ресторан откроется в феврале в Москве В этом месяце в Москве откроет свои двери первый в мире гаджет-ресторан. Об этом информирует сайт заведения.

Gadget Studio откроется на Тверской улице. Ресторан предложит своим посетителям меню на планшетах, высокоскоростной бесплатный Wi-Fi и беспроводную зарядку гаджетов. Вместе с тем, …