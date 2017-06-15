В японской столице открылся ресторан будущего. Посетители заведения не просто смогут насладиться разными блюдами, но и получат удовольствие от необычного шоу. В частности, в ресторане используются последние сенсорные и световые технологии, при помощи которых можно почувствовать полное единение с природой.
Посетителям заведения Sagaya предложат послушать пение птиц, услышать журчание воды и даже ощутить прикосновение ветра. Арт-проект носит название «Освобожденные миры». Человек попадает в помещение с множеством интерактивных деталей, создающих массу спецэффектов. Цифровой интерьер здесь меняется в зависимости от того, какое блюдо подается.
Меню разработано в 12 вариантах, выбираемых шеф-поваром в зависимости от текущего сезона. За зрелище и ужин потребуется выложить в среднем $300.
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