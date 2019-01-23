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Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре
Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. …
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22 января 2019, 06:00
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Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»
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18 января 2019, 11:45
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Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала
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17 января 2019, 03:56
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В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса
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13 января 2019, 04:51
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В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne
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11 января 2019, 08:29
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Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки
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26 декабря 2018, 06:16
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Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»
Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское …
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6 декабря 2018, 08:41
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В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала
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30 ноября 2018, 01:09
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В Токио начали ездить беспилотные такси
В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.
Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км …
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27 августа 2018, 01:30
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Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио
Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
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31 октября 2017, 12:22
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На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль
Крупный производитель пластиковых и резиновых деталей для транспортных средств представит на автосалоне в японской столице автомобиль, который может менять свою форму. Машина, кузов которой сделан из особой резины, носит наименование Flesby II.
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12 октября 2017, 03:10
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В Токио открылся ресторан будущего
В японской столице открылся ресторан будущего. Посетители заведения не просто смогут насладиться разными блюдами, но и получат удовольствие от необычного шоу. В частности, в ресторане используются последние сенсорные и световые технологии, при помощи которых можно почувствовать полное единение с природой.
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15 июня 2017, 05:22
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