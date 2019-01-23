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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. 
22 января 2019, 06:00
Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»

Тепловоз сошёл с рельсов в локомотивном депо «Самара»

В Самаре сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры начали проверку в связи с инцидентом, который произошёл 14 января в 15:12. В тот день в локомотивном депо «Самара» с рельсов сошёл тепловоз. 

«Как показала прокурорская проверка, предварительной причиной схода послужила невнимательность со 
18 января 2019, 11:45
Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала

Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала

Вторая ветка самарского метро будет проходить от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Ее длина составит 9 километров. Это будут 5 подземных станций и одна наземная. По берегу реки Самары железная дорога дойдет до вокзала, в районе улицы Мечникова под проспектом 

17 января 2019, 03:56
В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса

В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса

Новые ЛиАЗы начнут курсировать по городу уже с понедельника, информирует перевозчик. Интервалы движения на 67 маршруте будут уменьшены и составят 4-7 минут; а на 1 маршруте - 11-16 минут. Это касается остановок Красная Глинка и Крутые Ключи, отмечают в компании.
13 января 2019, 04:51
В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское 
6 декабря 2018, 08:41
В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала

В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала

В четверг, 29 ноября, администрация Самары объявила конкурс по выбору организации-перевозчика для нового маршрута. Автобусы под номером №81 будут курсировать между  микрорайоном Волгарь и Центральным автовокзалом. Выходить первые из них на маршрут будут в 6:30 и заканчивать движение в 20:00. 
30 ноября 2018, 01:09
В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.

Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км 
27 августа 2018, 01:30
Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
По подозрению в этом беспрецедентном злодеянии правоохранители задержали 27-летнего Такахиро Шираиши. Мужчина уже дал признательные показания. Он заявил, что «проделал некоторые операции с телами 

31 октября 2017, 12:22
На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль

На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль

Крупный производитель пластиковых и резиновых деталей для транспортных средств представит на автосалоне в японской столице автомобиль, который может менять свою форму. Машина, кузов которой сделан из особой резины, носит наименование Flesby II.
Как рассказывают зарубежные СМИ, фирма Toyoda Gosei, которая 

12 октября 2017, 03:10
В Токио открылся ресторан будущего

В Токио открылся ресторан будущего

В японской столице открылся ресторан будущего. Посетители заведения не просто смогут насладиться разными блюдами, но и получат удовольствие от необычного шоу. В частности, в ресторане используются последние сенсорные и световые технологии, при помощи которых можно почувствовать полное единение с природой.

15 июня 2017, 05:22
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