Власти крупнейшего города Канады — Торонто — ликвидируют последствия сильнейших гроз и ливней, затопивших в понедельник большую часть города и оставивших без электроэнергии сотни тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала CTV.

По данным метеорологов, только за понедельник …