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В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»
Блогер Нина Дюкова рассказала, что на базе управления ФСИН России по Самарской области провели отборочный чемпионат по стрельбе среди подразделений спецназначения Приволжского федерального округа. За выход в финал, который традиционно будет проводиться в Санкт-Петербурге, боролись 13 команд. В каждой …
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26 февраля 2018, 10:50
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Самарец подстрелил бизнесмена, который отказался отдать миллион
В Самаре расследуют уголовное дело о вымогательстве. По данным правоохранителей, в офис самарского бизнесмена, торговавшего автокомплектующими, заявился мужчина, и потребовал отдать ему миллион рублей в качестве компенсации за якобы бракованный товар. Коммерсант визитеру отказал. Тогда посетитель выстрелил в предпринимателя. Пострадавший …
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15 сентября 2017, 02:29
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В Самаре неизвестный ворвался в банк и расстрелял охранника
Самарские силовики разыскивают налетчика, ограбившего банк на улице Победы. Преступление было совершено во вторник, 12 сентября, около восьми часов вечера в здании "ЛОКО-банка", сообщает "Самарская газета". Грабитель, вооруженный пистолетом трижды выстрелил в охранника. По данным издания, пострадавший – пожилой …
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15 сентября 2017, 12:41
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Криминальное чтиво: При стрельбе в американской библиотеке двое погибли, четверо ранены
В американском городе Кловис штата Нью-Мексико сегодня, 29 августа, случилась кровавая разборка в совершенно нетипичном для этого месте. По неизвестным причинам в библиотеке произошла стрельба, в результате которой два человека были убиты, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, из …
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29 августа 2017, 02:46
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Торонто тонет
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9 июля 2013, 12:05