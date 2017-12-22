Эксперты: цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017 года Стоимость номеров в отелях Турции в следующем году будет на уровне туристического сезона 2017-го. О таком прогнозе говорят российские информагентства со ссылкой на туроператоров. При этом эксперты оговариваются, что если спрос станет падать, то аналогичная тенденция будут наблюдаться и с …