Турецкие информагентства рассказали о необычном проекте. В провинции Чанаккале скоро стартует строительство деревни для кошек.
Обитателями этого населенного пункта станут, в первую очередь, бездомные и больные животные, которым нужен ночлег и квалифицированная помощь. На нескольких сотнях квадратных метров будут размещены порядка 200 кошек. Они будут жить в коттеджах, оформленных под бунгало. Им предоставят уход и питание.
Этих представителей фауны в деревню станут доставлять работники службы по отлову бездомных животных. Региональные власти уверены, что деревня привлечет людей, мечтающих завести домашнего питомца. Им дадут возможность взять любой понравившийся «экземпляр» к себе.
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