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Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

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По сообщениям зарубежных информагентств, в турецком озере Ван ученые нашли древнюю крепость периода Урарту. Развалины обнаружили на востоке страны на десятиметровой глубине.
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Сегодня на самарских рынках продаются томаты, выращенные в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях. Однако еще 
25 октября 2017, 03:45
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