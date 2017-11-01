Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА». Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-АВИА», осознавая, что компания находится в нестабильном …