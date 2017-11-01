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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Госдуму внесли законопроект об «экстремальном туризме»

В Госдуму внесли законопроект об «экстремальном туризме»

Группа народных избранников разработала и внесла в Государственную думу законопроект, который закрепляет в законодательстве Российской Федерации понятие "экстремальный туризм". Ряд поправок предлагают внести в закон "Об основах туристической деятельности".
В частности, оговаривается, что "экстремальный туризм – вид туризма, сочетающий активный 

26 октября 2017, 12:15
Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

Турецкие томаты возвращаются в Россию: выдержат ли конкуренцию отечественные производители?

С 1 ноября продукции из самарских теплиц придется конкурировать с недорогими помидорами из Турции. Межправительственная российско-турецкая комиссия разрешила возобновить ввоз овощей из Малой Азии.

Сегодня на самарских рынках продаются томаты, выращенные в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях. Однако еще 
25 октября 2017, 03:45
Составлен топ-10 горнолыжных курортов России

Составлен топ-10 горнолыжных курортов России

Эксперты агентства ТурСтат представили рейтинг наиболее популярных горнолыжных курортов РФ исходя из оценки их посещаемости.  На первом месте списка оказался кемеровский Шерегеш, который в прошлом сезоне посетило порядка миллиона туристов.
«Серебро» в этом состязании досталось сочинскому курорту «Роза Хутор», расположенному 

23 октября 2017, 02:00
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

В Ростуризме назвали наиболее востребованные у россиян, которые заблаговременно заботятся о предстоящем отдыхе, туристические направления на период новогодних каникул. Самыми популярными маршрутами внутри России эксперты назвали Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Крым традиционно уходит с лидирующих 

19 октября 2017, 03:19
По факту преднамеренного банкротства «ВИМ-АВИА» возбуждено уголовное дело

По факту преднамеренного банкротства «ВИМ-АВИА» возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА». Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-АВИА», осознавая, что компания находится в нестабильном 

17 октября 2017, 03:14
Планируем отдых: появился график праздничных выходных в 2018 году

Планируем отдых: появился график праздничных выходных в 2018 году

Правительство России составило календарь праздников на 2018 год. Согласно проекту документа, выходной день в субботу, 6 января, будет перенесен на пятницу, 9 марта. С воскресенья, 7 января, на среду, 2 мая.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года 

18 сентября 2017, 08:02
Турецкие томаты снова пустят в Россию

Турецкие томаты снова пустят в Россию

Поставки в Россию томатов из Турции могут возобновиться в октябре, такую возможность рассматривают Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Правда, речь пока идет об эксперименте. В следующем месяце несколько аккредитованных российским 

11 сентября 2017, 09:01
Турецкие помидоры могут вернуться в Россию в октябре

Турецкие помидоры могут вернуться в Россию в октябре

Помидоры из Турции могут вернуться на отечественный рынок уже в следующем месяце. Об этом рассказывает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, Минсельхоз и Россельхознадзор изучают возможность экспериментального ввоза овощей объемом до 300 тысяч тонн. В правительстве пока не 

11 сентября 2017, 09:23
Роспотребнадзор и Ростуризм проверят курорты Турции

Роспотребнадзор и Ростуризм проверят курорты Турции

Роспотребнадзор и Ростуризм планируют отправиться в Турцию и осуществить проверку обеспечения безопасности наших туристов в связи со вспышкой вируса Коксаки. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Как отмечается, данный визит был запланирован на более раннее время, но начнется он лишь на 

6 сентября 2017, 09:20
Россияне назвали самую популярную страну для отдыха в бархатный сезон

Россияне назвали самую популярную страну для отдыха в бархатный сезон

Российские туристы в нынешний бархатный сезон из зарубежных направлений отдадут предпочтение Турции. Такой вывод сделали эксперты Ассоциации туроператоров.
Как показало исследование, на первой позиции соответствующего рейтинга у подавляющего большинства туроператоров находится именно Турция. Далее в списке зарубежных курортов идет Кипр, 

23 августа 2017, 03:23
Все включено: Пакетные туры в российские санатории могут появиться в 2018 году

Все включено: Пакетные туры в российские санатории могут появиться в 2018 году

В 2018 году отечественные санатории могут начать реализацию путевок по системе «все включено». В настоящее время данная инициатива прорабатывается Национальной курортной ассоциацией и Ростуризмом.
В путевку по новой схеме предполагается включить санаторно-курортное лечение, перелет в обе стороны, трансфер из аэропорта 

16 августа 2017, 12:38
Дешевле некуда: Опубликован рейтинг самых доступных туров на бархатный сезон

Дешевле некуда: Опубликован рейтинг самых доступных туров на бархатный сезон

Эксперты Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные предложения для отдыха в бархатный сезон. В лидерах оказались отечественные курорты.
Стоимость тура на двоих на семь ночей, включающая стоимость перелета, в Крым стоит стартует с отметки 19 359 рублей. Далее идет Сочи 

15 августа 2017, 02:12
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