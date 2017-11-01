В Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) прозвучал призыв к представителям турбизнеса отменить так полюбившуюся россиянам систему «все включено». Как считают авторы инициативы, данная схема тормозит развитие торговли и ремесел в туристических регионах, ведь сытые и хмельные путешественники реже посещают торговые точки. Как следует из анализа экспертов данной структуры, в среднем каждый отдыхающий в этой стране расходует не менее 570 долларов.
Если будет отменена система "все включено", отпускники будут меньше проводить времени в гостиницах и станут, например, ездить на экскурсии, посещать магазины и т.д., надеются в Конфедерации. В большой степени это относится к приезжающим из Российской Федерации и Германии, которые чаще прочих пользуются популярной системой. Отметим, что в этом году страну посетили свыше 1,5 млн граждан РФ.
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