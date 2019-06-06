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В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин
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4 июня 2019, 08:42
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Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки
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28 мая 2019, 08:28
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Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей
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23 мая 2019, 12:57
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В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской
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22 мая 2019, 08:20
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Трое турок украли шубу и попытались совратить манекен
Полицейские турецкого города Анталья разбираются в обстоятельствах необычной кражи. Неизвестные злоумышленники забрались в магазин и стащили шубу. Во время осмотра места происшествия правоохранители обратили внимание, что манекен, на который был накинут товар, буквально «залапан».
Записи с камер видеонаблюдения раскрыли …
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12 апреля 2019, 12:57
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В Турции ураган унес мужчину на зонте
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29 марта 2019, 01:26
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»
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7 февраля 2019, 09:38
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Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию
Турецкие правоохранители поймали группу контрабандистов. Операция по поимке злоумышленников прошла в районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Трое человек пытались продать за рубеж древний экземпляр Библии. Специалисты датировали фолиант VIII веком. Книга переплетена в кожу и отделана золотым тиснением. О том, сколько …
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6 февраля 2019, 03:10
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В США ученые нашли древнего гигантского скорпиона Pentecopterus
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1 сентября 2015, 02:35
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