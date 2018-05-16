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Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах
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16 мая 2018, 09:27
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На Соловки этим летом могут приехать 20 тысяч туристов
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15 мая 2018, 09:56
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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Турпоток из России во Вьетнам вырос в два раза
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14 мая 2018, 10:02
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С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию
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8 мая 2018, 08:36
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Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре
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28 апреля 2018, 08:49
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Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
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23 апреля 2018, 07:58
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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым …
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17 апреля 2018, 08:11
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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
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27 марта 2018, 09:10
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Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов
Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, …
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26 января 2018, 09:55
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Россияне массово бронируют путевки в Турцию
С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
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25 января 2018, 11:05
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В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек
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19 января 2018, 04:17