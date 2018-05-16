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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Турпоток из России во Вьетнам вырос в два раза

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Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий.

КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«Танки»

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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

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Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, 
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Россияне массово бронируют путевки в Турцию

С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
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В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек

В 2017 году около 4,7 миллиона российских туристов побывали в Турции в 2017 году, что стало абсолютным рекордом. Такие данные озвучил президент Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей (АКТОВ) Эркан Ягджи. При этом, количество уже совершенных ранних бронирований позволяет судить 
19 января 2018, 04:17
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