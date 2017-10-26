В Великобритании задолго до новогодних и рождественских праздников в продажу в онлайн-магазине поступили своеобразные елочные игрушки с различными крепкими спиртными напитками. Такие украшения будут продавать по всему миру, причем комплект купить окажется дешевле.
Как рассказывают западные СМИ, на выбор предлагаются виски, водка, джин. Стоимость каждого шарика – 24 доллара. Комплект из трех штук обойдется в 41 доллар, так что выгода налицо. Покупка доступна исключительно для взрослых.
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