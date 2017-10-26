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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год

В России хотят разрешить гражданам самостоятельно рубить елки перед новогодними праздниками. С таким предложением  выступили представители заксобрания Карелии.
Соответствующие пункты предлагается внести в Лесной кодекс. Авторы  инициативы уже направили соответствующие документы в региональный парламент, чтобы в перспективе это предложение рассмотрели 

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Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

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Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Жительница Великобритании продает свой дом в центре Лондона за символическую сумму в 3 доллара. Об этом сообщает Рейтер. Жилье находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Темзы.
Как следует из объявления, речь идет о  трехкомнатном доме с садом. 

16 октября 2017, 09:50
Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь

Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь

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В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

С самарских деревьев наконец-то начали снимать гирлянды, которые были развешены еще перед новым годом, в декабре 2016-го. Как пишет Прогород, это те самые светящиеся ленты, которыми было недовольно руководство области. Однако городским чиновникам «шары» очень понравились – и, несмотря на 
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Астрологи рассказали, что ждет самарцев в 2017 году

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10 января 2017, 06:15
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