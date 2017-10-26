Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку В Великобритании рыба вида европейская солея буквально запрыгнула в горло поймавшему ее молодому человеку, когда тот ее на радостях поцеловал. Застрявший в дыхательных путях представитель фауны спровоцировал остановку сердца у рыбака. Пострадавшему в этой невероятной истории чудом удалось спасти жизнь …