Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали



Известно, что картина называется «Земля Дали», а ее сюжет будет построен на … Эзра Миллер, сыгравший в «Лиге справедливости» и «Фантастических тварях и местах их обитания», перевоплотится в молодого художника Сальвадора Дали. Байопик будет снимать Мэри Харрон, сообщает gazeta.ru.Известно, что картина называется «Земля Дали», а ее сюжет будет построен на