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Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии

Звезда саги о Гарри Поттере Мэттью Льюис тайно женился на своей девушке Энджеле Джонсон. Церемония состоялась в итальянском Портофино, а затем новобрачные в компании друзей отправились в ресторан и на пляж. Новость о помолвке пары распространилась еще в 2016 году, 
28 мая 2018, 09:22
Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали

Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали

Эзра Миллер, сыгравший в «Лиге справедливости» и «Фантастических тварях и местах их обитания», перевоплотится в молодого художника Сальвадора Дали. Байопик будет снимать Мэри Харрон, сообщает gazeta.ru.

Известно, что картина называется «Земля Дали», а ее сюжет будет построен на 
14 мая 2018, 07:49
Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Автор экранизации «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон работает над новым фильмом. Новое произведение режиссера будет посвящено Первой мировой войне. Выход документальной картины приурочен к 100-летию с момента ее окончания, сообщает издание Deadline.

В основу фильма лягут материалы 
22 января 2018, 10:02
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Фильм "Костя", снятый о тольяттинской собаке, получил разгромные зрительские отзывы

9 января в свободный доступ был выложен фильм «Костя», снятый в Тольятти. Производство картины, посвященной легендарной собаке, которой установлен памятник на Южном шоссе, очень активно обсуждалось в соцсетях. Конечный результат, судя по зрительским отзывам, многих разочаровал.
Пользователи сетей, не сильно 
11 января 2018, 04:51
Эксперты определили лучшие российские фильмы 2016 года

Эксперты определили лучшие российские фильмы 2016 года

Эксперты составили список лучших российских фильмов, которые появились в прокате в 2016 году. Лидером оказалась лента "Тряпичный союз", созданная режиссером-дебютантом Михаилом Местецким. Она рассказывает о компании молодых людей, процесс взросления которых прослеживается на протяжении всего фильма.
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30 декабря 2016, 01:24
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