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Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят
Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. …
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27 февраля 2019, 02:11
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?
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26 февраля 2019, 10:42
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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
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26 февраля 2019, 08:52
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Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге
Больше всего российских туристов будут праздновать День защитника Отечества в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Помимо северной столицы, в пятерку самых популярных мест отдыха попали Сочи, Ялта, Москва и Казань.
Средняя стоимость аренды жилья …
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18 февраля 2019, 02:19
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В России узаконят паломников
Статус паломника закрепят законодательно. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Документ запрещает коммерческим структурам организовывать паломнические туры. Этим смогут заниматься только религиозные объединения. Негласная борьба за право организовывать паломнические поездки между туркомпаниями …
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19 января 2019, 10:15
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Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники
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11 декабря 2018, 09:43
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В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов
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29 ноября 2018, 12:04
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Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять
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14 ноября 2017, 12:04
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Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду
Спустя всего 100 лет Венеция может полностью оказаться под водой, прогнозируют ученые. О результатах соответствующего исследования рассказало издание Quaternary International.
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7 марта 2017, 08:56
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