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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

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Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

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В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года 
26 февраля 2019, 10:42
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
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Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге

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18 февраля 2019, 02:19
В России узаконят паломников

В России узаконят паломников

Статус паломника закрепят законодательно. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Документ запрещает коммерческим структурам организовывать паломнические туры. Этим смогут заниматься только религиозные объединения. Негласная борьба за право организовывать паломнические поездки между туркомпаниями 
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Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники

Ростуризм назвал самые популярные направления в новогодние праздники

Ростуризм назвал пять самых популярных направлений, которые выбирают жители страны для путешествий во время новогодних каникул. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию мест в гостиницах и отелях. На Москву пришлось 17% продаж, на Сочи — 13, на Симферополь 
11 декабря 2018, 09:43
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В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов

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Спустя всего 100 лет Венеция может полностью оказаться под водой, прогнозируют ученые. О результатах соответствующего исследования рассказало издание Quaternary International.
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7 марта 2017, 08:56
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