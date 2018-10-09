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Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре
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9 октября 2018, 07:32
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В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток
Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.
По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались …
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8 октября 2018, 05:43
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«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом
Вчера, 6 октября, днем в центральной части Сызрани на улице Фридриха Энгельса произошло нелепое ЧП. Там «встал на дыбы» автокран, передает «Маленькая Сызрань».
Как утверждают очевидцы, спецтехника работала на стройплощадке офисного центра. В какой-то момент кран начал поднимать …
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7 октября 2018, 09:56
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В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной
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5 октября 2018, 03:18
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Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк
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1 августа 2018, 01:43
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Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина
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24 июля 2018, 12:04
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Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка
Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). …
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20 июля 2018, 08:26
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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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Самарский режиссер презентовал на Донбассе фильм "Белый тигр"
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24 ноября 2014, 04:35