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Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. 

9 октября 2018, 07:32
В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.

По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались 
8 октября 2018, 05:43
«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом

«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом

Вчера, 6 октября, днем в центральной части Сызрани на улице Фридриха Энгельса произошло нелепое ЧП. Там «встал на дыбы» автокран, передает «Маленькая Сызрань».
 
Как утверждают очевидцы, спецтехника работала на стройплощадке офисного центра. В какой-то момент кран начал поднимать 
7 октября 2018, 09:56
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В пятницу, 5 октября, в Самаре произошла коммунальная авария. Напротив дома № 78А по улице Ново-Вокзальной забил фонтан горячей воды. Все произошло примерно в 13:00. Местные жители сразу же бросились звонить в экстренные службы для того, чтобы специалисты разобрались с 
5 октября 2018, 03:18
Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

В Самаре завершилось голосование по выбору нового места для городского зоопарка. На выбор участникам предложили три варианта: оставить зоосад на прежнем месте, на улице Ново-Садовой,146 или же перенести его в микрорайон Южный город или за больницу имени Середавина. Администрация зоопарка 
1 августа 2018, 01:43
Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

В областной столице продолжается голосование за выбор нового места для размещения городского зоопарка. Горожане могут оставить свой голос за один из трех вариантов.

Зоосад предлагают переместить в микрорайон «Южный город», площадку за больницей имени Середавина или же оставить на 
24 июля 2018, 12:04
Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). 
20 июля 2018, 08:26
В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского. Такое название этот редкий вид получил в честь известного русского путешественника, который первым описал его в пустынных степях Китая и Монголии, возвращаясь из второй экспедиции по Центральной Азии. Это лошадки с характерной вертикально стоящей гривой 

21 февраля 2018, 07:02
Самарский режиссер презентовал на Донбассе фильм

Самарский режиссер презентовал на Донбассе фильм "Белый тигр"

В Самару после визита в Донецкую и Луганскую области вернулся актер и режиссер Валерий Гришко. Жителям Малороссии он представил российскую кинокартину о Великой Отечественной войне "Белый тигр". Напомним, в фильме он сыграл роль маршала Жукова. Кроме того, режиссер вместе со 

24 ноября 2014, 04:35
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