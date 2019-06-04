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В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц
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28 мая 2019, 02:55
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В Японии установили самые длинные в мире качели
В Японии установили самые длинные в мире многоместные качели. Аттракцион построили в парке "Хибикинада" города Китакюсю. Общая длина конструкции, выполненной в форме круга, составляет 163 метра. Пользоваться качелями могут одновременно 100 человек. Официальный рекорд уже подтвердили представители книги Гиннеса.
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13 мая 2019, 10:43
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В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб
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22 апреля 2019, 02:11
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В Японии закрывается последняя пейджинговая компания
В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы …
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4 декабря 2018, 03:55
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В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет
Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.
Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет …
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27 марта 2018, 11:56
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Британский дизайнер представила самые дорогие в мире туфли за $15 миллионов
Английский дизайнер Дебби Вингхем, которая известна своей приверженностью к лакшери-сегменту, представила самую дорогую обувь в мире. Цена пары – свыше $15 млн, рассказывает Mirror.
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26 октября 2017, 03:28
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Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом
В Российской Федерации может подорожать обувь. По оценкам ряда экспертов, цены поднимутся после введения двухмерного матричного штрих-кода, которым станут маркировать ботинки и туфли.
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19 сентября 2017, 10:10
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Xiaomi выпустила уникальные кроссовки с подсветкой и Bluetooth
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21 августа 2017, 03:29
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