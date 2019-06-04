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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц

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В Японии произошло нападение, в результате которого пострадали несколько школьниц. Все случилось в городе Кавасаки. Неизвестный с ножом преступник напал на девочек в возрасте 5-7 лет, которые ждали автобус около станции Ноборито. В результате инцидента пострадали около 20 человек. Позже 
28 мая 2019, 02:55
В Японии установили самые длинные в мире качели

В Японии установили самые длинные в мире качели

В Японии установили самые длинные в мире многоместные качели. Аттракцион построили в парке "Хибикинада" города Китакюсю. Общая длина конструкции, выполненной в форме круга, составляет 163 метра. Пользоваться качелями могут одновременно 100 человек. Официальный рекорд уже подтвердили представители книги Гиннеса.
13 мая 2019, 10:43
В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

Японская компания Sumitomo Forestry Co.  замахнулась на амбициозный проект. Она заявила о желании построить первый в мире деревянный небоскреб. Здание будет разделено на 70 этажей, а его высота составит около 350 метров. Его намерены сдать в эксплуатацию к 2041 году. 
22 апреля 2019, 02:11
В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания  Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы 
4 декабря 2018, 03:55
В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.

Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет 
27 марта 2018, 11:56
Британский дизайнер представила самые дорогие в мире туфли за $15 миллионов

Британский дизайнер представила самые дорогие в мире туфли за $15 миллионов

Английский дизайнер Дебби Вингхем, которая известна своей приверженностью к лакшери-сегменту, представила самую дорогую обувь в мире. Цена пары – свыше $15 млн, рассказывает Mirror.
Туфли заказала одна семья, пожелавшая сохранить анонимность, в качестве подарка на день рождения. Они практически симметричны 

26 октября 2017, 03:28
Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом

Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом

В Российской Федерации может подорожать обувь. По оценкам ряда экспертов, цены поднимутся после введения двухмерного матричного штрих-кода, которым станут маркировать ботинки и туфли.
Минпромторг рассматривает в качестве вариантов маркировки обуви двухмерные матричные штрих-коды — QR и Data Matrix. Это будет 

19 сентября 2017, 10:10
Xiaomi выпустила уникальные кроссовки с подсветкой и Bluetooth

Xiaomi выпустила уникальные кроссовки с подсветкой и Bluetooth

Специальная обувь от компании Xiaomi будет выпускаться под брендом MIJIA. Кроссовки делают из мягкой и гладкой кожи Nappa. Они получат губчатую стельку для обеспечения удобства и комфорта при ходьбе.
Отличительной особенностью уникальной обуви оказалось присутствие в ней подсветки, Bluetooth 4.0 

21 августа 2017, 03:29
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