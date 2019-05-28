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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке
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28 мая 2019, 09:01
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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В Японии установили самые длинные в мире качели
В Японии установили самые длинные в мире многоместные качели. Аттракцион построили в парке "Хибикинада" города Китакюсю. Общая длина конструкции, выполненной в форме круга, составляет 163 метра. Пользоваться качелями могут одновременно 100 человек. Официальный рекорд уже подтвердили представители книги Гиннеса.
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13 мая 2019, 10:43
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В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб
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22 апреля 2019, 02:11
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Два человека погибли на пожаре в Пестравском районе Самарской области
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20 апреля 2019, 12:50
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В Октябрьске пьяный клиент ранил парикмахера ножом
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19 апреля 2019, 04:28
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Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
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1 марта 2019, 02:04
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В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»
25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили …
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26 февраля 2019, 03:23
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В Японии закрывается последняя пейджинговая компания
В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы …
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4 декабря 2018, 03:55
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Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула
Японская принцесса решила отказаться от высокого титула, чтобы выйти замуж по любви. Двоюродная сестра императора Страны восходящего солнца Акихито принцесса Аяко сочеталась браком с простолюдином. Ее избранником стал служащий крупной транспортной компании. Так как мужчина не считается ей равным по …
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29 октября 2018, 02:17
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Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре
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25 октября 2018, 06:32
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