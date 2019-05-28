3
25
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

В понедельник, 27 мая, в юго-западном районе Сызрани произошел скандал с применением насилия. Около ТЦ «Орион» поссорились женщина и мужчина — они громко и эмоционально выясняли отношения, а рядом стояла коляска, в которой находился ребенок. Прохожие засняли разборку на видео 
28 мая 2019, 09:01
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
В Японии установили самые длинные в мире качели

В Японии установили самые длинные в мире качели

В Японии установили самые длинные в мире многоместные качели. Аттракцион построили в парке "Хибикинада" города Китакюсю. Общая длина конструкции, выполненной в форме круга, составляет 163 метра. Пользоваться качелями могут одновременно 100 человек. Официальный рекорд уже подтвердили представители книги Гиннеса.
13 мая 2019, 10:43
В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

Японская компания Sumitomo Forestry Co.  замахнулась на амбициозный проект. Она заявила о желании построить первый в мире деревянный небоскреб. Здание будет разделено на 70 этажей, а его высота составит около 350 метров. Его намерены сдать в эксплуатацию к 2041 году. 
22 апреля 2019, 02:11
Два человека погибли на пожаре в Пестравском районе Самарской области

Два человека погибли на пожаре в Пестравском районе Самарской области

В ночь на 20 апреля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в Пестравке. В 04:54 на улице Хлеборобов загорелся частный дом. Огнь распространился на площади 42 квадратных метра.

На тушение возгорания выехали 20 человек на 7 машинах.  В 05:27 

20 апреля 2019, 12:50
В Октябрьске пьяный клиент ранил парикмахера ножом

В Октябрьске пьяный клиент ранил парикмахера ножом

Жителя Октябрьска будут судить за вооруженное нападение на парикмахера. 44-летний пьяный мужчина зашел в помещение салона красоты на первом этаже дома на улице Ленина. Он нашел в подсобке кухонный ножик и начал угрожать женщине-парикмахеру, требуя у нее деньги. Дама оказалась 
19 апреля 2019, 04:28
Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка 

1 марта 2019, 02:04
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания  Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы 
4 декабря 2018, 03:55
Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

Японская принцесса решила отказаться от высокого титула, чтобы выйти замуж по любви. Двоюродная сестра императора Страны восходящего солнца Акихито принцесса Аяко сочеталась браком с простолюдином. Ее избранником стал служащий крупной транспортной компании. Так как мужчина не считается ей равным по 
29 октября 2018, 02:17
Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

В ночь на 25 октября в Самаре произошло крупное ЧП. В частном доме на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города произошел сильнейший взрыв. Ударная волна оставила от постройки только груду кирпичей.

По информации СУ СК РФ по Самарской 
25 октября 2018, 06:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх