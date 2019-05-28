В ночь на 20 апреля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в Пестравке. В 04:54 на улице Хлеборобов загорелся частный дом. Огнь распространился на площади 42 квадратных метра.

На тушение возгорания выехали 20 человек на 7 машинах. В 05:27 …