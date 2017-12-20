В Самаре ищут молодого человека, разбившего стекло в Музее модерна Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в ночь на 8 апреля 2014 года в самарском Музее модерна. В отдел полиции обратились сотрудники учреждения культуры и сообщили о том, что примерно в 02:20 неизвестный разбил стекло двери центрального входа …