Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все манипуляции осуществлялись при комнатной температуре.
По словам авторов изобретения, для полного восстановления материала потребуется от 1 до 6 часов. Далее стекло опять станет прочным и сможет противостоять прежним нагрузкам.
Кстати, некоторое время назад агентство Nation News рассказало, что японская компания Nissin Foods Group создала инновационную вилку, которая заглушает неприятные звуки при поедании спагетти. Утверждается, что это далеко не последнее изобретение в данной сфере и в ближайшее время специалисты из Страны восходящего солнца намерены представить ряд аналогичных разработок.
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