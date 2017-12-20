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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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4 декабря 2017, 12:07
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно 

29 ноября 2017, 03:08
В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек

В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек

Небольшое деревянное плавсредство с восемью трупами нашли дрейфующим возле берега в регионе Акита. Об этом информирует РИА «Новости».
Судя по всему, люди погибли несколько недель назад. Сейчас представители правоохранительных органов стараются установить детали этого беспрецедентного происшествия.
Как отмечается, к японским 

27 ноября 2017, 12:03
«Огненный шар», упавший с неба, сильно напугал жителей Японии

«Огненный шар», упавший с неба, сильно напугал жителей Японии

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Направляющийся к земле космический объект попал в объективы многочисленных камер наблюдения и авторегистраторов. Как рассказали 

24 ноября 2017, 09:25
Отопительный сезон: шведские ученые разработали стекла для обогрева здания

Отопительный сезон: шведские ученые разработали стекла для обогрева здания

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31 октября 2017, 10:14
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В Самаре мужчина избил 10-летнего ребенка на глазах у прохожих

Полиция проводит проверку по факту избиения мальчика на ул. Клинической, сообщает «Самара24». Мужчину задержать пока не удалось.
10-летний ребенок, гуляя днем в четверг, 24 апреля, около гаражей на ул. Клинической, случайно разбил стекло, которое стояло возле гаража. Хозяин погнался за 

28 апреля 2014, 02:51
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В самарском Музее модерна заменили разбитое вандалом стекло

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11 апреля 2014, 11:06
В Самаре ищут молодого человека, разбившего стекло в Музее модерна

В Самаре ищут молодого человека, разбившего стекло в Музее модерна

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в ночь на 8 апреля 2014 года в самарском Музее модерна. В отдел полиции обратились сотрудники учреждения культуры и сообщили о том, что примерно в 02:20 неизвестный разбил стекло двери центрального входа 

10 апреля 2014, 10:50
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