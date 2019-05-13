В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб Японская компания Sumitomo Forestry Co. замахнулась на амбициозный проект. Она заявила о желании построить первый в мире деревянный небоскреб. Здание будет разделено на 70 этажей, а его высота составит около 350 метров. Его намерены сдать в эксплуатацию к 2041 году. …