|
В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб
|
22 апреля 2019, 02:11
|
В Самаре апрельские дожди побили рекорд 40-летней давности
|
8 апреля 2019, 09:08
|
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
|
16 марта 2019, 09:09
|
На Карбышева рухнула сосулька-гигант
|
16 марта 2019, 08:24
|
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?
|
12 марта 2019, 11:37
|
В Японии закрывается последняя пейджинговая компания
В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы …
|
4 декабря 2018, 03:55
|
Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула
Японская принцесса решила отказаться от высокого титула, чтобы выйти замуж по любви. Двоюродная сестра императора Страны восходящего солнца Акихито принцесса Аяко сочеталась браком с простолюдином. Ее избранником стал служащий крупной транспортной компании. Так как мужчина не считается ей равным по …
|
29 октября 2018, 02:17
|
В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами
В ноябре в Токио появится кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Заведение откроется в районе Акасаки японской столицы.
Электронные официанты будут работать на дистанционном управлении. В качестве операторов планируется привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Роботы будут передавать …
|
25 сентября 2018, 01:54
Мы Вам перезвоним!