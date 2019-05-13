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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

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В Самаре апрельские дожди побили рекорд 40-летней давности

В воскресенье, 7 апреля, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. В частности, в Самаре был побит рекорд 1978 года. Сорок лет назад в столице 63-го региона выпало 13 мм осадков, а накануне 
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
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На Карбышева рухнула сосулька-гигант

На Карбышева рухнула сосулька-гигант

Накануне вечером старое здание в Советском районе Самары избавилось от тяжкого груза льда, скопившегося за зиму. Гигантская глыба вонзилась в землю в том месте, где, к счастью, не оказалось тротуара. По примерным оценкам, высота оставшейся стоять подобно ледяному столбу глыбы 
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Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания  Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы 
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Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

Японская принцесса решила отказаться от высокого титула, чтобы выйти замуж по любви. Двоюродная сестра императора Страны восходящего солнца Акихито принцесса Аяко сочеталась браком с простолюдином. Ее избранником стал служащий крупной транспортной компании. Так как мужчина не считается ей равным по 
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В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами

В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами

В ноябре в Токио появится кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Заведение откроется в районе Акасаки японской столицы.

Электронные официанты будут работать на дистанционном управлении. В качестве операторов планируется привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Роботы будут передавать 
25 сентября 2018, 01:54
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