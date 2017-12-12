В Японии традиционно под занавес уходящего года выбрали главный его иероглиф. В 2017-м лидером оказался символ, означающий «север».
Как и в предыдущие годы, согласно сложившемуся ритуалу, большой иероглиф тушью написал настоятель буддийского храма «Киёмидзу-дэра». Действие транслировалось по местным телеканалам.
Как поясняют специалисты, выбор иероглифа «север» объясняется ракетными испытаниями, проведенными недавно в КНДР. В такой своеобразной форме жители Японии выразили свою озабоченность происходящим в Северной Корее.
Иероглифы-символы завершающегося календарного года определяются в Стране восходящего солнца уже более двадцати лет. Например, в прошлом году «иероглифом года» здесь признали символ «кин», который означает «золото» или «деньги».
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