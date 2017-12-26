3
58
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни

Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни

Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
Ученые исследовали изменения взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы на протяжении двух десятилетий. Они соотнесли эти данные 

26 декабря 2017, 02:24
Исследователи выяснили, что газировка может убивать

Исследователи выяснили, что газировка может убивать

Сладкие газированные напитки наносят огромный вред человеку и могут спровоцировать сердечно-сосудистые недуги. Такой вывод сделали европейские ученые в процессе очередных исследований.
Эксперты континентальной ассоциации проблем ожирения утверждают: вследствие систематического употребления таких напитков в организме происходят серьезные изменения, которые чреваты различными 

26 декабря 2017, 12:05
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до 

26 декабря 2017, 10:29
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами

В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами

Остановившиеся пассажирский автобус и грузовик на китайской трассе на юге страны были атакованы слоном. Огромное животное посчитало их преградой на своем пути и решило оттащить в сторону.
Инцидент случился в уик-энд. Автобус неожиданно заглох близ места, где периодически переходят автодорогу 

11 декабря 2017, 04:02
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие 
17 ноября 2017, 09:56
Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Дженни и Магда - индийские слонихи, которые снимались в клипе Сергея Шнурова приехали в Самарский цирк. Звездные «воспитанницы» Большого варшавского цирка выступят на самарской арене сегодня, 28 октября
 
За 45 лет совместной работы у слоних накопился большой послужной список. 
28 октября 2017, 03:57
На всю голову: Канадец облепил свою голову и часть туловища 100 тысячами пчел и просидел так больше часа

На всю голову: Канадец облепил свою голову и часть туловища 100 тысячами пчел и просидел так больше часа

Житель Торонто Хуан Карлос Ногес Ортис вошел в Книгу рекордов Гиннесса, облепив свою голову и часть туловища 100 тысячами пчел и просидев так 61 минуту. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
Заставить этих представителей фауны сидеть смирно оказалось несложно. Нужно было 

31 августа 2017, 03:41
В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

Как рассказывают американские издания, 10-летний житель штата Нью-Мексико во время игры обнаружил череп предка современного слона. Возраст редчайшей находки составляет порядка одного миллиона лет.
В тот день мальчик отправился с семьей в загородную поездку. Исследуя местные каньоны и развалины, юный 

19 июля 2017, 05:24
Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона

Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона

Движение транспорта на Гринвич-стрит в Лондоне парализовал огромный пчелиный рой. Об этом рассказали британские агентства.
Чрезвычайное происшествие случилось в самый час пик. На размещенных в Интернете кадрах видно, как пчелы в огромном количестве пролетают над улицей. Какие-то прохожие с любопытством 

18 мая 2017, 09:27
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
Неожиданное открытие было сделано во мхах елового леса близ населенного пункта 

13 января 2017, 01:50
Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»

Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»

Американские ученые-криминалисты из Городского университета Нью-Йорка создали новую методику, при помощи которой можно точно установить время смерти человека. Для этого открытия была использована так называемая "некробиома", сообщает издание PLoS One.
 Как поясняют ученые, «некробиома» представляет собой набор бактерий, находящихся в 

23 декабря 2016, 11:49
Биологи: животные с крупным мозгом зевают дольше

Биологи: животные с крупным мозгом зевают дольше

Ученые обнаружили связь между зеванием и размером головного мозга. Исследование провели биологи из США. Его результаты опубликованы в научном издании Biology Letters.

Существа с более крупным и сложным мозгом зевают дольше, заявили специалисты. Ученые следили за мышами, крысами, кроликами, лисами, гориллами, 

5 октября 2016, 03:22
Биологи научились вычислять преступников по белкам в их волосах

Биологи научились вычислять преступников по белкам в их волосах

Идентифицировать преступника теперь можно по белкам в его волосах. Американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в США изобрели методику определения личности человека, которая способна конкурировать с анализом ДНК.
По словам самих ученых, белки обладают индивидуальными вариациями, но при этом 

8 сентября 2016, 04:24
Ученые: люди начали есть мед и использовать воск уже 9 тысяч лет назад

Ученые: люди начали есть мед и использовать воск уже 9 тысяч лет назад

Британские ученые пришли к выводу, что древние пчеловоды появились на Земле уже 9 тысяч лет назад. Об этом говорят следы пчелиного воска на останках глиняной посуды, которые были найдены в ходе археологических раскопок на территории Европы,  Среднего Востока и Северной 
12 ноября 2015, 04:12
Археологи нашли в ЮАР останки нового вида человека с очень маленьким мозгом

Археологи нашли в ЮАР останки нового вида человека с очень маленьким мозгом

В одной из пещер, находящихся на территории Южно-Африканской Республики, ученые нашли останки ранее не изученного человеческого вида, сообщают западные СМИ. Профессор Витватерсрандского университета Ли Бергер, руководитель экспедиции, заявил журналистам, что новый вид назвали Homo naledi. Это далекий предок современного человека, 
10 сентября 2015, 04:08
Учёные назвали 5 животных, которые способны лечить людей

Учёные назвали 5 животных, которые способны лечить людей

Международная группа ученых провела уникальное исследование, которое были направлено на изучение влияния представителей животного мира на организм человека и его оздоровление.
 
Первое место в рейтинге заняли кошки. Они, констатируют эксперты, самый настоящий источник человеческого здоровья. Кошки избавляют своих хозяев 
16 августа 2015, 05:09
Белая акула напала на серфера во время выступлений в ЮАР

Белая акула напала на серфера во время выступлений в ЮАР

Серфингист Мик Фэннинг готовился начать свое выступление на турнире J-Bay Open, когда на него сзади напала большая белая акула. Спортсмен начал бороться с животным, и в итоге не пострадал. Акула кружила вокруг жертвы и пыталась ухватить, но Майкл ногами смог 
19 июля 2015, 10:30
Facebook в июле откроет первый офис в Африке

Facebook в июле откроет первый офис в Африке

На сегодняшний день в Африке более 120 млн пользователей «Фейсбука», чуть менее года назад эта цифра равнялась 20 млн. Интернет-рынок Нигерии, Кении и других стран является быстрорастущим. Для расширения присутствия на континенте «Фейсбук» уже в следующем месяце откроет свой офис 
30 июня 2015, 05:37
72-летний президент ЮАР хочет жениться в последний раз

72-летний президент ЮАР хочет жениться в последний раз

По обычаям зулусов, в преклонные годы мужчина может взять последнюю жену (иногда - младшую сестру одной из своих жен). Она будет скрашивать его старость, а при непредвиденных обстоятельствах окажется расторопнее более старших жен.

Отметим, президент ЮАР Джейкоб Зума уже женился 6 

25 декабря 2014, 01:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх