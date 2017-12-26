Биологи из ЮАР и Англии создали метод, дающий возможность отогнать слонов от деревьев, которые огромные животные ломают или оставляют их без коры. Спасти фауну от гигантских созданий ученые смогли с помощью пчел.
Исследователи рассказали об уникальном методе. С необходимостью его разработки они столкнулись, когда популяция слонов в ЮАР стала расти после введения в действие ряда положений природоохранного законодательства. Древесная кора считается любимым лакомством слонов, и ученые задумались над способом защиты африканской фауны.
Прежде специалисты применяли проволочную сетку, обернутую вокруг стволов, но этот способ был не очень эффективен, поскольку животные могут выдернуть полностью ствол. В ходе экспериментов исследователи обернули сеткой полсотни деревьев и на такое же количество повесили пчелиные ульи. В итоге оказалось, что слонам удалось сломать только 2 процента деревьев, на которых висели ульи и свыше четверти деревьев с сеткой.
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