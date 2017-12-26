Facebook в июле откроет первый офис в Африке На сегодняшний день в Африке более 120 млн пользователей «Фейсбука», чуть менее года назад эта цифра равнялась 20 млн. Интернет-рынок Нигерии, Кении и других стран является быстрорастущим. Для расширения присутствия на континенте «Фейсбук» уже в следующем месяце откроет свой офис …