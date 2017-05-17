  • Новости
    \/news
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/v-yuzhnoy-koree-obnaruzheny-sledy-chelovecheskih-zhertvoprinosheniy/17052017-1710
7
35
03
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Археологи нашли в Москве старинный некрополь

Археологи нашли в Москве старинный некрополь

Часть древнего кладбища XVII века, а также руины церкви Спаса Преображения нашли исследователи на улице Сретенке в российской столице в процессе работ по благоустройству. Об этом рассказывают отечественные издания.
Как отмечается, при осмотре старых коммуникаций в грунте были обнаружены остатки 

17 мая 2017, 10:05
Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене Москвы

Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене Москвы

Столичные археологи обнаружили в Китайгородской стене 5 тайных комнат. Одну из них, возможно, откроют для посетителей, информирует пресс-служба Департамента капремонта Москвы.
Как поясняют специалисты, подобные помещения помогали защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостных построек. Крепость 

12 мая 2017, 11:25
В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

Специалисты сделали генетический анализ останков древнего бизона, обнаруженных в пещерах Урала. Как в итоге было установлено, часть из них принадлежит прежде неизвестной палеонтологам разновидности древних бизонов — гибриду первобытного бизона и тура.
До этого времени ученые полагали, что в одну 

11 мая 2017, 03:17
Строительство крупного газопровода в Албании приостановлено из-за археологической находки

Строительство крупного газопровода в Албании приостановлено из-за археологической находки

В Албании в результате обнаружения следов древнего поселения на востоке страны приостановлено сооружение крупного газопровода. Об этом информирует Associated Press.
Как отмечают археологи, в населенном пункте под названием Туран найдена имеющая большую историческую ценность керамика. Она датируется ранним железным веком 

11 мая 2017, 08:43
В Южной Корее археологи нашли женский череп необычной формы

В Южной Корее археологи нашли женский череп необычной формы

Женский череп вытянутой формы найден участниками экспедиции в Южной Корее. В результате анализа ДНК получилось определить, что его обладательница являлась вегетарианкой, а её род тянется до сих пор.
Раскопки велись на территории погребального комплекса древнего королевства Сила. После эксгумации останков 

22 июня 2016, 01:07
В Южной Корее прошел чемпионат по безделью

В Южной Корее прошел чемпионат по безделью

В столице Южной Кореи прошло необычное состязание по ничегонеделанию. В нем приняли участие больше 70 человек.
Согласно условиям «Конкурса бездельников», участники на протяжении полутора часов должны были как можно убедительнее продемонстрировать свое умение ничего не делать. Они не общались по 

17 июня 2016, 11:58
Республика Корея планирует отправить на Луну спускаемый аппарат к 2020 году

Республика Корея планирует отправить на Луну спускаемый аппарат к 2020 году

Сообщение из Сеула. Южная Корея намерена через пять лет отправить на ночное светило спускаемый исследовательский аппарат. В частности, информацию об том распространило министерство науки, информационно-коммуникационных технологий и научного прогнозирования республики. На первую, подготовительную, фазу (2016-2018 гг.) планируется выделить 198 млрд 
30 декабря 2015, 10:42
В Северной Корее хотят укреплять ядерный потенциал из-за угроз США

В Северной Корее хотят укреплять ядерный потенциал из-за угроз США

Пхеньян решил укреплять свой оборонный потенциал, в том числе в ядерной сфере. Об этом сообщает «Интерфакс». По мнению Кима Хена Чжуна, посла КНДР в России, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки, проводящие учения в корейском регионе, "репетируют" возможный захват Пхеньяна 
29 июля 2015, 04:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна