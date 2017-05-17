В Южной Корее при археологических раскопках в Лунном замке города Кенджу ученые обнаружили останки двух человек, которых принесли в жертву в V веке н.э. Об этом рассказывает Phys.org.
Этот населенный пункт являлся столицей древнего государства Силла. По преданию, при сооружении Лунного замка делались человеческие жертвоприношения. Полагалось, что этот обряд способствует долголетию построек, оберегая их от разрушений.
Согласно легендам, практика таких жертвоприношений при строительстве была распространена. Но вот подобное свидетельство обнаружили впервые.
Найденные скелеты лежали бок о бок. Исследователи убеждены, что погибшие не были погребены заживо, а перед смертью они не сопротивлялись. Теперь останки подвергнут тщательному анализу, чтобы установить происхождение людей, возраст и точную причину смерти.
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