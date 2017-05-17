В столице Южной Кореи прошло необычное состязание по ничегонеделанию. В нем приняли участие больше 70 человек.

Согласно условиям «Конкурса бездельников», участники на протяжении полутора часов должны были как можно убедительнее продемонстрировать свое умение ничего не делать. Они не общались по …