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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Лондоне нашли огромный холодильник XVIII века

В Лондоне нашли огромный холодильник XVIII века

Британские археологи обнаружили интересную находку в столице «Туманного Альбиона». К югу от Риджентс-парка нашли огромный холодильник, построенный  1780-х годах. Объект имеет яйцевидную форму. Пещера имеет глубину в  9,5 метра и ширину в 7,5 метра. По словам специалистов, ее использовали для 
29 декабря 2018, 02:45
Британского журналиста восхитила русская баня

Британского журналиста восхитила русская баня

Британский журналист Том Оу отправился в русскую баню и поделился впечатлениями от ее посещения. Это заведение работает в Лондоне, и его гостями стали многие знаменитости. В их числе: Эмилия Кларк, Кейт Мосс и Джастин Бибер.

Том рассказал, что сначала 
29 октября 2018, 03:00
И трех дней не прошло: в Самаре вандалы вырвали сиденья нового арт-объекта

И трех дней не прошло: в Самаре вандалы вырвали сиденья нового арт-объекта

Всего три дня прошло с момента установки нового арт-объекта в сквере Мичурина в областной столице, но неизвестные вандалы уже его испортили. Как сообщили в горадминистрации, варвары  вырвали у светящегося трамвая два сиденья. Во вторник, 18 сентября, рабочие их восстановили, но 
19 сентября 2018, 09:56
Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников

Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников

Совсем недавно в Самаре завершилось благоустройство сквера Нефтяников в Куйбышевском районе города. Там выполнили целый ряд работ: переложили асфальтовые дорожки, починили ограждения, засеяли новую траву на газоны, обустроили детскую и спортивную площадки, заменили урны и скамейки. Однако продержалась вся эта 

28 августа 2018, 10:41
Вандалы «украсили» обновленный парк Щорса в Самаре похабными рисунками и словами

Вандалы «украсили» обновленный парк Щорса в Самаре похабными рисунками и словами

В Самаре неизвестные вандалы разрисовали только что приведенный в порядок парк имени Щорса, который находится на улице Спортивной в Железнодорожном районе. Во время ремонта там обновили центральный вход со стороны улиц Спортивной и Урицкого, сделали газон, переложили плитку и покрасили 
1 августа 2018, 02:32
В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.

Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается 

25 июля 2018, 11:45
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В британской столице обнаружили трупы отца и дочери после крупного выигрыша. Как отмечают информагентства, соседи рассказывали о раздававшихся накануне криках, которым они не придали особого значения.
61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал 

5 декабря 2017, 03:52
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
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