Неизвестные вандалы атаковали надгробие, расположенное на могиле немецкого философа Карла Маркса. Мемориал расположен на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Судя по всему, злоумышленники попытались стереть с надгробия имя основоположника научного коммунизма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Guardian.
Руководитель траста Friends of Highgate Cemetery Иэн Дангейвелл назвал инцидент ужасающей вещью. По его словам, первоначальный вид могиле будет вернуть крайне сложно, если не невозможно. Кроме того, специалист отметил, что вандалы не тронули ни одной другой могилы, кроме той, в которой покоятся останки Маркса.
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