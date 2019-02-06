И трех дней не прошло: в Самаре вандалы вырвали сиденья нового арт-объекта … Всего три дня прошло с момента установки нового арт-объекта в сквере Мичурина в областной столице, но неизвестные вандалы уже его испортили. Как сообщили в горадминистрации, варвары вырвали у светящегося трамвая два сиденья. Во вторник, 18 сентября, рабочие их восстановили, но