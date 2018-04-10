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Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти
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9 апреля 2018, 10:10
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ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре
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5 апреля 2018, 06:23
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Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре
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3 апреля 2018, 11:01
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Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе
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29 марта 2018, 08:54
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В Германии эвакуировали несколько тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы
Несколько тысяч жителей города Бохум на западе Германии были эвакуированы из-за обнаруженной 500-килограммовой бомбы. Неразорвавшийся боеприпас обнаружили в самом центре города. В зоне потенциального поражения находятся историческое здание ратуши и муниципальные офисы. С опасной территории пришлось выводить от 10 до …
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25 января 2018, 10:15
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Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя
Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
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4 декабря 2017, 12:07
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Германия запретила носить детям «умные» часы
Немецкое Телекоммуникационное агентство официально наложило запрет на использование «умных» часов несовершеннолетними. Кроме того, родителям рекомендовано уничтожить приобретенные ранее гаджеты. Такую информацию приводят зарубежные агентства.
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20 ноября 2017, 05:11
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В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор
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7 ноября 2017, 05:12
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Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК
На территории Республики Татарстан разбился вертолет, летевший в Самарскую область. Есть погибший. Расследованием крушения вертолета Bell-407 займется комиссия, сформированная МАК (Межгосударственный авиационный комитет).
«В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила …
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7 ноября 2017, 02:27
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В Татарстане разбился вертолет, летевший в Самару
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6 ноября 2017, 07:08
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Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец
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30 октября 2017, 08:30
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Глава аэропорта в Таджикистане провожал вертолет президента и погиб
Накануне в Таджикистане во время проводов президентского вертолета погиб начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев. Как сообщают местные информагентства, причиной трагедии стали порывы воздуха от лопастей винтокрылой машины.
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14 сентября 2017, 02:06