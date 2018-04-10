8
12
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, на Волге загорелся нефтеналивной танкер. Ранее сообщалось, что инцидент произошел на территории судоремонтного завода на улице Белорусской в Куйбышевском районе примерно в 12:30. Возгорание произошло в двухэтажной рубке. Судно готовили к утилизации и распиливали 

5 апреля 2018, 06:23
Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Сегодня, 3 апреля, поздно вечером жителей центра Самары серьезно напугал хлопок и дым, который повалил из окна одной из многоэтажек на улице Ново-Садовой. На место ЧП были вызваны специалисты городских экстренных служб.
 
Как проинформировали в регуправлении МЧС, звонок на 
3 апреля 2018, 11:01
Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Вечером 28 марта в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Усолье Шигонского района на улице Киселева горел частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

На тушение выезжали 8 пожарных на двух машинах. Ликвидация возгорания заняла 32 минуты. О пострадавших 

29 марта 2018, 08:54
В Германии эвакуировали несколько тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы

В Германии эвакуировали несколько тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы

Несколько тысяч жителей города Бохум на западе Германии были эвакуированы из-за обнаруженной 500-килограммовой бомбы. Неразорвавшийся боеприпас обнаружили в самом центре города. В зоне потенциального поражения находятся историческое здание ратуши и муниципальные офисы. С опасной территории пришлось выводить от 10 до 
25 января 2018, 10:15
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
Германия запретила носить детям «умные» часы

Германия запретила носить детям «умные» часы

Немецкое Телекоммуникационное агентство официально наложило запрет на использование «умных» часов несовершеннолетними. Кроме того, родителям рекомендовано уничтожить приобретенные ранее гаджеты. Такую информацию приводят зарубежные агентства.
Эксперты агентства объясняют свои действия тем, что «умные» часы следует отнести к находящимся под запретом прослушивающим 

20 ноября 2017, 05:11
В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

Конструкция дает возможность не только получать электроэнергию, но и хранить ее без вреда для окружающей среды.
Как рассказывают зарубежные информагентства, уникальные ветряки-аккумуляторы — не самые мощные в мире, но при этом они уже названы самыми большими на планете. Речь идет 

7 ноября 2017, 05:12
Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК

Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК

На территории Республики Татарстан разбился вертолет, летевший в Самарскую область. Есть погибший. Расследованием крушения вертолета Bell-407 займется комиссия, сформированная МАК (Межгосударственный авиационный комитет).

«В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила 
7 ноября 2017, 02:27
В Татарстане разбился вертолет, летевший в Самару

В Татарстане разбился вертолет, летевший в Самару

43-летний пилот погиб. Его тело «вырезали» из кабины спасатели.
6 ноября 2017, 07:08
Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Трагедия произошла днем 26 октября у архипелага Шпицбергена. В 10 километрах от Баренцбурга потерпел крушение российский вертолет МИ-8. На его борту которого находились восемь человек -  пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Росгидромета. Бортмехаником Ми-8 был житель Самарской области, 
30 октября 2017, 08:30
Глава аэропорта в Таджикистане провожал вертолет президента и погиб

Глава аэропорта в Таджикистане провожал вертолет президента и погиб

Накануне в Таджикистане во время проводов президентского вертолета погиб начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев. Как сообщают местные информагентства, причиной трагедии стали порывы воздуха от лопастей винтокрылой машины.
Максудшоев вместе с другими чиновниками провожал президента страны Эмомали Рахмона в село 

14 сентября 2017, 02:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх