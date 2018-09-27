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Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
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21 июня 2018, 06:03
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Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару
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20 июня 2018, 10:02
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7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару
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19 июня 2018, 09:56
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Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 10:14
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
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8 июня 2018, 01:38
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28
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Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области
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1 июня 2018, 01:02
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Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»
Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале …
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24 мая 2018, 03:08
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В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила
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6 июня 2017, 04:35
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Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля
В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. Одного из самых крупных питомцев – крокодила Кузя познакомят с невестой Гердой. Сотрудники учреждения надеются, что у пары появится потомство.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Кузе 25 лет. Он еще …
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10 февраля 2017, 10:22
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В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола
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26 января 2017, 01:41
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Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
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22 декабря 2016, 01:23