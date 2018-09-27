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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и 

21 июня 2018, 06:03
Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару

Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару

21 июня Самара примет матч чемпионата мира по футболу, в котором сразятся сборные Дании и Австралии. 19 июня команды уже прибыли в столицу губернии. Самолеты с игроками на борту совершили посадку в аэропорту «Курумоч».

В том, что предстоящая игра будет жаркой, 

20 июня 2018, 10:02
7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

В Самару начинают прибывать болельщики из Австралии. Они будут поддерживать сборную своей страны в матче против Дании, который назначен на 21 июня.

18 числа в областной центр прибыла первая группа из 400 фанатов. Их разместили в нескольких отелях города. На 19 

19 июня 2018, 09:56
Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре создана футбольная команда из чиновников областного правительства. Она сыграет с командой австралийских болельщиков, которые приедут в Самару на игру своей сборной. ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Всего на стадионе «Самара Арена» проведут шесть матчей: 

14 июня 2018, 10:14
Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в 
8 июня 2018, 01:38
Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

В Самарской области 1 
1 июня 2018, 01:28
Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области

Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области

В Самарской области очевидцы сняли на видео жуткий смерч. Очевидцы наблюдали его в районе Сызрани и Тольятти. Один ролик пришел из поселка Новоспасское. Автору видео пришлось спасаться бегством, к счастью ему удалось найти укрытие. Второй ролик сняли в селе Нижнее 
1 июня 2018, 01:02
Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»

Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»

Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале 
24 мая 2018, 03:08
В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

Самарские таможенники обнаружили необычный груз, прибывший из Стамбула в аэропорт Курумоч. При досмотре багажа пассажиров сотрудники ведомства в одном из чемоданов нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 80 сантиметров. Владелец чемодана сообщил, что якобы купил чучело в одной 
6 июня 2017, 04:35
Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля

Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля

В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. Одного из самых крупных питомцев – крокодила Кузя познакомят с невестой Гердой. Сотрудники учреждения надеются, что у пары появится потомство.
 
Как уже сообщала «ТЕРРА», Кузе 25 лет. Он еще 
10 февраля 2017, 10:22
В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола

В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола

Сотрудники Самарского зоопарка решили установить пол своего питомца – нильского крокодила Кузи. Рептилии 25 лет, но до сих пор доподлинно не известно – самец это или самка. Для нильского «ящера» хотят найти партнера для воспроизведения потомства.

Четверть века для 
26 января 2017, 01:41
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
Молодого хищника к спасателям доставили обитатели дома, расположенного по улице Карпинского. Пострадавшего от низкой температуры каймана оперативно 

22 декабря 2016, 01:23
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