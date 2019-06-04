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Самара получит деньги на перевозку людей в метро
Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. …
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4 июня 2019, 05:36
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Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре
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31 мая 2019, 05:37
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В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке
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28 мая 2019, 01:55
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К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре
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14 мая 2019, 05:50
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В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок
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2 апреля 2019, 02:40
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В нескольких немецких аэропортах началась забастовка
В Германии стартовала масштабная забастовка работников аэропортов. Акция организована профсоюзом Verdi для того, чтобы добиться установления в стране единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час. Сейчас размер часовой платы составляет 17,6 евро.
Забастовка проходит в Гамбурге, …
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15 января 2019, 02:59
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В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию
Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.
Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили …
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27 декабря 2018, 10:52
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Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку
Несколько тысяч немецких железнодорожников устроили забастовку. Причиной стачки стала нехватка персонала. Из-за этого люди вынуждены трудиться сверхурочно и они требовали оплату за свою работу. Из-за акции протеста движение поездов оказалось временно парализованным.
Забастовка прекратилась утром в понедельник. Движение составов …
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10 декабря 2018, 05:35
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