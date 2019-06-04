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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. 

4 июня 2019, 05:36
Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре

Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре

Вечером 31 мая в Самаре оказалось заблокировано движение трамваев на улице Ставропольской. На пересечении с улицей Ново-Вокзальной с одного из деревьев упали ветки. Одна перегородила пути, а вторая легла на контактную 
31 мая 2019, 05:37
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайские инженеры разработали новый поезд на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после его ввода в эксплуатацию. Транспортное средство создает компания CRRC. Ожидается, что состав сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Поезда на электромагнитной подушке 
28 мая 2019, 01:55
К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре

К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре

В ночь на 14 февраля в Самаре стартовали ремонтные работы на улице Фрунзе. От Филармонии специалисты приступили к фрезерованию покрытия на всей ширине проезжей части. Старый асфальтобетон позже будет переработан и использован для отсыпки дорог низкой категорийности, в том числе 

14 мая 2019, 05:50
В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок

В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок

В Германии закрылась последняя пушная ферма по разведению норок. Она была расположена в городе Раден. В марте активисты Немецкого бюро по защите животных сняли видео, на котором были запечатлены условия содержания зверьков. По словам зоозащитников, зверей поместили в тесные клетки, 
2 апреля 2019, 02:40
В нескольких немецких аэропортах началась забастовка

В нескольких немецких аэропортах началась забастовка

В Германии стартовала масштабная забастовка работников аэропортов. Акция организована профсоюзом Verdi для того, чтобы добиться установления в стране единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час. Сейчас размер часовой платы составляет 17,6 евро.

Забастовка проходит в Гамбурге, 
15 января 2019, 02:59
В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.

Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили 
27 декабря 2018, 10:52
Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку

Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку

Несколько тысяч немецких железнодорожников устроили забастовку. Причиной стачки стала нехватка персонала. Из-за этого люди вынуждены трудиться сверхурочно и они требовали оплату за свою работу. Из-за акции протеста движение поездов оказалось временно парализованным.

Забастовка прекратилась утром в понедельник. Движение составов 
10 декабря 2018, 05:35
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